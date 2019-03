Attacchi terroristici | il mondo sotto scacco dell’odio

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) Ildell'odio. Il terrorismo uguale e contrario, come un ping pong letale tra criminali islamisti e fanatici del nazismo, suprematisti della razza bianca. Dopo la strage in Nuova Zelanda con 50 morti e 48 feriti alle due moschee di Christchurch per mano di Brenton Tarrant, 28 anni, australiano che si definisce fascista e xenofobo. Come in un video game horror si riprende con la telecamera e poi gira la mattanza di "stranieri invasori", una comunità musulmana che stava pregando, in diretta streaming su facebook, per "creare ancora più panico e incitare all'odio razziale". Ora arriva la notizia di un altro attacco terroristico. A Utrecht, in Olanda, nella piazza 24 Oktoberplein, nel quariere di Kanaleneiland, pieno di mezzi pubblici, Gokmen Tanis, 37 anni, nato in Turchia, spara all'impazzata su innocenti intrappolati e senza via di fuga proprio in ...

