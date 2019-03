Attacchi terroristici | il mondo sotto scacco dell' odio | di A Germoni

Attacchi terroristici - il mondo sotto scacco dell’odio : Il mondo è sotto scacco dell'odio. Il terrorismo uguale e contrario, come un ping pong letale tra criminali islamisti e fanatici del nazismo, suprematisti della razza bianca. Dopo la strage in Nuova Zelanda con 50 morti e 48 feriti alle due moschee di Christchurch per mano di Brenton Tarrant, 28 anni, australiano che si definisce fascista e xenofobo. Come in un video game horror si riprende con la telecamera e poi gira la mattanza di ...