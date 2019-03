ATP Miami – Kyrgios super all’esordio | l’australiano manda ko Bublik e stacca il pass per

ATP Miami – Sonego ko secondo turno : l’azzurro lotta ma non basta - Isner trionfa in due set : Sonego si arrende ad Isner: il giovane azzurro eliminato al secondo turno del torneo ATP di Miami secondo turno amaro per Sonego: il tennista italiano è stato mandato al tappeto dallo statunitense Isner. Il giovane numero 106 del ranking ATP ha lottato in entrambi i set di gioco, ma è stato costretto ad arrendersi al suo avversario, numero 9 della classifica mondiale. Il match è terminato dopo un’ora e 51 minuti di gioco col ...

ATP Miami – Impresa Lajovic : Nishikori sconfitto al terzo set dopo quasi 2 ore : Kei Nishikori sconfitto da un ostico Lajovic nel secondo turno dell’ATP di Miami: il tennista nipponico si arrende al terzo set dopo quasi due ore di gioco Secondo turno dell’ATP di Miami più complicato del previsto per Kei Nishikori. Il tennista nipponico, attualmente numero 6 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in quasi 2 ore di gioco dal serbo Duasan Lajovic (44 ATP). Nishikori, testa di serie numero 5 del seeding, ha vinto ...

ATP Miami - Edmund non dà scampo ad Ivashka : adesso affronterà Raonic : ATP Miami, Kyle Edmund ha superato il secondo turno del torneo battendo 6-3 6-2 Ivashka, adesso troverà Raonic ATP Miami, secondo turno agevole per il britannico Kyle Edmund, il quale si è sbarazzato col punteggio di 6-3 6-2 di Ivashka, il giustiziere di Fabbiano nel turno precedente. adesso Edmund si troverà ad affrontare un duro ostacolo nel terzo turno del torneo di Miami, rappresentato da Raonic, il quale sinora non è sceso in campo a ...

ATP Miami - Raonic al terzo turno senza giocare : prima il bye - poi Marterer si ritira : Milos Raonic non è riuscito ancora ad esordire nel torneo ATP di Miami, prima per il bye del quale ha usufruito, poi per il ritiro di Marterer ATP Miami blandi sinora per Milos Raonic, il quale è approdato al terzo turno senza ancora scendere in campo. Dapprima la testa di serie numero 12 del tabellone ha usufruito del bye, al secondo turno invece il canadese non è sceso in campo a causa del ritiro preventivo del suo avversario Marterer. ...

ATP Miami – Che colpo di testa di Djokovic : gol alla CR7 per Nole [VIDEO] : Novak Djokovic a rete alla Cristiano Ronaldo: l’invito del serbo all’attaccate portoghese della Juventus Il numero 1 del ranking ATP farà il suo esordio al torneo ATP di Miami all’una di notte (orario italiano), ma è già tra i protagonisti sui campi statunitensi. Novak Djokovic, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri riguardo il suo rapporto con Federer e Nadal, è sceso in campo per allenarsi… in maniera alternativa. ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Thomas Fabbiano eliminato da Ilya Ivashka nealla prosecuzione del match di ieri : Dopo l’interruzione di ieri, nella prosecuzione odierna il nostro Thomas Fabbiano perde nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami contro il bielorusso Ilya Ivashka, che si impone col punteggio di 6-4 1-6 6-3 in complessive due ore e venti minuti di gioco ed affronterà il britannico Kyle Edmund. Si riprende dal punteggio di 6-4 0-3 30-15 per il bielorusso, che è al servizio, ma l’azzurro riesce a strappare nuovamente il ...

ATP Miami – Esordio amaro per Thomas Fabbiano : il tennista italiano fallisce la rimonta su Ivashka : Thomas Fabbiano ko all’Esordio nell’ATP di Miami: il tennista italiano ko al terzo set contro Ivashka, non riesce a completare la rimonta Dura appena 2 ore e 20 minuti l’esperienza di Thomas Fabbiano nel Miami Open 2019. Il tennista azzurro, attualmente numero 90 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto dal bielorusso Ilya Ivashka. Fabbiano è andato sotto 4-6 al primo set, salvo poi rifilare un netto 6-1 all’avversario nel secondo ...

ATP Miami – Esordio super per Sonego : l’azzurro stende Klizan in due set : Lorenzo Sonego supera il primo turno dell’ATP di Miami: il tennista azzurro batte Martin Klizan in due set all’Esordio Lorenzo Sonego supera senza grossi problemi il primo turno dell’ATP di Miami. Il tennista azzurro, attualmente numero 106 del ranking mondiale maschile, ha superato Martin Klizan (n° 48) all’Esordio sul cemento americano. Sonego si è imposto in 1 ora e 38 minuti, battendo lo slovacco in 2 set con il punteggio di 4-6 / ...

Compleanno amaro per Nicola Kuhn! Paura all’ATP di Miami : il giovane collassa all’esordio [VIDEO] : Nicola Kuhn fa preoccupare tutti gli spettatori del torneo ATP di Miami: il giovane spagnolo collassa all’esordio Lo spettacolo del Miami Open è iniziato con tante emozioni, preoccupazioni e colpi di scena. Oltre l’arrivo della pioggia che ha costretto ad interrompere i match, nelle ultime ore non si fa altro che parlare del collasso del giovane Nicola Kuhn. L’austriaco, naturalizzato spagnolo, di certo si ricorderà del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Thomas Fabbiano fermato dalla pioggia mentre rimontava : La pioggia interrompe per due volte Thomas Fabbiano proprio nel momento migliore, quando è in rimonta contro il bielorusso Ilya Ivashka nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami: l’azzurro, perso il primo set 4-6, nel secondo al momento della seconda definitiva sospensione era avanti di un break, sul 3-0, con l’avversario al servizio nel quarto gioco, interrotto sul 30-15. Nel primo set per otto giochi il canovaccio è il ...

ATP Miami – Berrettini ko al primo turno : esordio amaro per l’azzurro - Hurkacz trionfa in due set : Berrettini ko all’esordio nel torneo ATP di Miami: il polaco Hurkacz manda al tappeto l’azzurro in due set Niente da fare per Berrettini all’esordio del torneo ATP di Miami: il tennista italiano ha ceduto al primo turno del torneo in corso sui campi in cemento degli Stati Uniti al polacco Hurkacz. L’azzurro è stato mandato al tappeto in un’ora 12 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 3-6.L'articolo ATP Miami ...

ATP Miami : Tomáš Berdych si ritira per problemi alla schiena : Tomáš Berdych non parteciperà al torneo di Miami, il tennista ceco sorteggiato con Tomic ha dato forfait per problemi alla schiena Tomáš Berdych non prenderà parte alla gara di questa sera che avrebbe dovuto disputare nel torneo ATP di Miami. Il tennista ceco avrebbe dovuto giocare contro il collega Tomic, ma non scenderà in campo come comunicato da lui stesso attraverso il proprio account Twitter. I problemi alla schiena hanno ...

ATP World Tour Masters 1000 - in esclusiva su Sky Miami (20 - 31 marzo 2019) : Dal 20 al 31 marzo, grande tennis su Sky Sport con il torneo maschile di Miami, il secondo del circuito ATP Masters 1000 del 2019. Tutte le giornate di gara verranno trasmesso in diretta esclusiva su due canali, Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. La “squadra” di Sky che seguirà il torneo sarà formata da: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Ciarravano, Federico Zancan e Paolo Ghisoni, alle telecronache, ...

Tennis - l’ATP Masters 1000 Miami al via : il torneo maschile su Sky : La stagione Tennistica 2019 ha ormai preso il via e gli appuntamenti da seguire per gli amanti dello sport con la racchetta si succedono a ritmo frenetico. Già da domani è in programma uno dei tornei che regala sempre grandi emozioni, il torneo maschile di Miami, il secondo del circuito ATP Masters 1000 del 2019. […] L'articolo Tennis, l’ATP Masters 1000 Miami al via: il torneo maschile su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...