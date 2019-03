blogo

(Di sabato 23 marzo 2019)Prime Time Su Rai 1 La Corrida ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS ha registrato una media di .000 telespettatori, share %. Nel dettaglio .000, % e .000, %. Su Rai 3 Il film Veloce come il vento ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Portogallo - Ucraina, Qualificazioni Euro 2020, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Italia's Got Talent, la finale in diretta, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Fratelli di Crozza, in prima tv, ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 Soliti Ignoti - Il ritorno ha registrato .000 telespettatori, ...

SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 22 marzo 2019 - Varych4 : Ascolti tv venerdì 22 marzo 2019 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 22 marzo 2019 -