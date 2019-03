Argentina-Venezuela 1-3 | non basta Lautaro Martinez

L’ Argentina cade : il Venezuela la “mata” 3-1 in amichevole [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Argentina : Otamendi dà forfait per le gare con Venezuela e Marocco : L’Afa, la federcalcio Argentina, ha annunciato il forfait del difensore del Manchester City, Nicolas Otamendi, per i prossimi impegni della nazionale Argentina a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, rimediata nel match di sabato contro lo Swansea, valido per i quarti di finale di Fa Cup. L’Albiceleste, che affronterà il Venezuela il 22 marzo a Madrid e il Marocco il 26 marzo a Tangeri, dovrà fare a meno di uno dei ...