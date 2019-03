Antonio Sorgentone vincitore di Italia’s Got Talent 2019 | trionfa Mara Maionchi

gossipetv

(Di sabato 23 marzo 2019) Italia’s Got, il: la finale del 23 marzoè ildi Italia’s Got! Il programma di Sky ha concluso in grande questa nuova edizione, che sappiamo già non sarà l’ultima. Il successo del format ha spinto i vertici a rinnovare per altri due anni. …L'articolodi Italia’s Gotproviene da Gossip e Tv.

IGT_official : Il palco è letteralmente ON FIRE con Antonio Sorgentone! Secondo voi merita la vittoria? #IGT - IGT_official : Questa sera siete stati voi, pubblico da casa, a decidere con il televoto: ANTONIO SORGENTONE È IL VINCITORE DI ITA… - IGT_official : È stato “il Golden Buzzer più bello di sempre” (cit @lodocomello)... Antonio Sorgentone, il prediletto di… -