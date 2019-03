Antonio Sorgentone incendia il palco alla finale di Italia' s Got Talent

«Italia’s Got Talent 2019» - vince il pianista rock Antonio Sorgentone : Andrea ParisAlex e AliceLorenzo TronconiCoro Divertimento VocaleAntonio SorgentoneNicola VirdisMini RaptorSimone SavoginGypsy Musical AcademyUrban TheoryGianluca FallettaSilent RoccoAurora LeoneSamuel OlatidoyeErnesto DolviIl pianista rock’n’roll Antonio Sorgentone si aggiudica l’edizione 2019 di Italia’s Got Talent. In occasione della finalissima, l’artista ha deciso di aggiungere ulteriore pathos alla sua performance dando fuoco alla cassa ...

Antonio Sorgentone è il vincitore di Italia’s Got Talent 2019 : Antonio Sorgentone - Finale Italia's Got Talent 2019 Dopo la comicità dei Trejolie, ultimi trionfatori due anni fa, Italia’s Got Talent riporta sul gradino più alto del podio la musica. Il vincitore della nona edizione del Talent show condotto da Lodovica Comello è Antonio Sorgentone, 37enne pianista e cantante abruzzese. I quindici finalisti ammessi alla finale, grazie alle scelte dei quattro giudici – Claudio Bisio, Federica ...