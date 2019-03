Ansaldo Energia contratto da 25 milioni di euro in Cina

askanews

(Di sabato 23 marzo 2019) Roma, 23 mar., askanews, - Alla presenza del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping e del Primo Ministro italiano Giuseppe Conte,ha ricevuto da clienti cinesi un ...

S_Laurenti : RT @StartMagNews: Dalla Cassa depositi e prestiti (#Cdp) a #Eni, da #Snam ad Ansaldo Energia, passando per Intesa Sanpaolo e Fincantieri. S… - meditelegraph : Contratto cinese da 25 milioni per #AnsaldoEnergia - The Medi Telegraph - danijournal : Accordo siglato per il porto, e poi Fincantieri, Ansaldo Energia... #Genova punta molte fiche sulla #Cina... tra op… -