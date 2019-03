Amici | Vittorio Grigolo è il secondo coach del Serale | ecco come ringrazia Maria De

Amici 18 : Vittorio Grigolo rompe il silenzio dopo l’annuncio di Maria : Vittorio Grigolo direttore artistico di Amici di Maria De Filippi: parla lui Oggi è andato in onda l’ultimo speciale pomeridiano di Amici. In questa occasione è stata assegnata anche l’ultima maglia del serale ad Alvise. Ma non è finita qua perchè poi Maria De Filippi ha annunciato il secondo direttore artistico di Amici 18: Vittorio Grigolo. Quest’ultimo è un tenore di caratura internazionale, e adesso ha deciso di mettersi ...

La sorpresa di Amici : Vittorio Grigolo è "The italian tenor" : Non l"aveva previsto nessuno, anzi. Dopo Ricky Martin, tutti si aspettavano un"altra popstar nel ruolo di direttore artistico di Amici. Però Vittorio Grigolo, annunciato il 23 nell"ultima puntata del pomeridiano su Canale 5, è tutt"altro che una scelta di ripiego. Romano nato ad Arezzo, 42 anni, è uno dei tenori italiani più conosciuti nel mondo perché da decenni canta in templi della lirica come il Covent Garden o la Scala di Milano (dove è ...

Vittorio Grigolo : fidanzata ed età. Chi è il tenore di Amici 18 : Vittorio Grigolo: fidanzata ed età. Chi è il tenore di Amici 18 Chi è Vittorio Grigolo Si avvicina la data di avvio della diciottesima edizione del serale di Amici condotto da Maria De Filippi. Si parte sabato 30 marzo 2019. E si mette a punto l’intera organizzazione per il programma di grandissimo successo. A proposito di coach, direttori artistici che guideranno le squadre, dopo l’annuncio ad effetto del coinvolgimento nel ...

Amici : Ricky Martin e Vittorio Grigolo direttori artistici del serale : Sono Ricky Martin e Vittorio Grigolo i nuovi direttori artisti del serale di Amici di Maria De Filippi. Terminata la fase pomeridiana, il programma sta per tornare in prima serata, con una sfida accesissima fra i Bianchi e i Blu. Chi vincerà? Per ora è ancora presto per dirlo, di certo quest’anno Maria De Filippi ha scelto un cast d’eccezione. Accanto ai ragazzi nella gara per la vittoria ci saranno due artisti di fama ...

