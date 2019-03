Amichevole Brasile-Panama | deludente pareggio per la Seleção In gol Paquetà

lanotiziasportiva

(Di sabato 23 marzo 2019) La preparazione delverso la Copa America comincia con un, 1-1, incon. In gol l’attaccante del MilanFinisce 1-1 l’traal Estádio do Dragão di Oporto.In rete Lucas, schierato titolare con il peso della maglia numero 10 e per la prima volta in rete con i verdeoro.Il fantasista di proprietà del Milan, complice l’assenza di Neymar per infortunio, ha sbloccato il risultato intorno alla mezz’ora di gioco su cross di Casemiro. Ma, dopo sei minuti, dagli sviluppi di un calcio di punizione,ha trovato ilcon Adolfo Machado. L’attaccante rossonero è stato sostituito dopo un’ora di gioco per Everton. Per lui si è trattata della terza presenza, dopo quelle da subentrato a gara in corso contro El Salvador e Stati Uniti.Oltre ail commissario tecnico ...

dan_UN : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Brasile-Panama 1-1 - Lupas84 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Brasile-Panama 1-1 - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Brasile-Panama 1-1 -