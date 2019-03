Ambiente | dopo la mobilitazione due genovesi lanciano ' l' orologio che salva il pianeta'

Ambiente : il 2017 è stato il secondo anno più "secco" in Italia dopo il 2001 : Il 2017 è stato per l'Italia il secondo anno più "secco", dietro solo al 2001 per scarsità di precipitazioni nell'intera serie calcolata dal 1961. È quanto emerge dall'Annuario dell'Ispra nella sezione Clima e Inquinamento atmosferico. La quantità di piogge caduta in media nel 2017 è stata del 22% inferiore alla norma, mentre l'anomalia della temperatura media in Italia è stata di +1,30 gradi centigradi, superiore di 0.1 a ...