Alle presidenziali Usa votereste per i democratici?

Elezioni Usa 2020 - Kirsten Gillibrand si candida Alle presidenziali - Sky TG24 - : La senatrice Dem terrà il suo primo discorso il 24 marzo di fronte alla Trump Tower, a New York. Nella sua agenda la difesa del clima, dell'immigrazione, della sanità per tutti e la necessità di ...

Elezioni Usa 2020 - Beto O'Rourke annuncia la sua candidatura Alle presidenziali - Sky TG24 - : C'è anche il texano nella lista dei possibili sfidanti di Trump alle presidenziali. L'ex membro della Camera dei rappresentanti aveva partecipato, nel novembre 2018, alle Elezioni per un seggio in ...

Migliaia di franco-algerini protestano contro candidatura di Bouteflika Alle presidenziali - : Secondo l'Istituto nazionale di statistica francese, nel Paese vivono circa 760mila persone originarie dell'Algeria. Migliaia di algerini sono scesi per le strade delle città francesi per prendere ...

Hillary Clinton non si candiderà Alle elezioni presidenziali del 2020 : Hillary Clinton parla ad un evento in Alabama (foto: Nicole Craine/Bloomberg via Getty Images) Hillary Clinton non ci riproverà. L’ex First Lady, segretario di stato durante la prima amministrazione Obama e candidata democratica alle presidenziali del 2016, ha annunciato in un’intervista al programma News12 che non correrà di nuovo. Clinton non aveva mai escluso la possibilità di ricandidarsi. Gli osservatori pensavano che ...

Il presidente uscente Macky Sall è stato rieletto Alle elezioni presidenziali in Senegal : La commissione elettorale del Senegal ha annunciato che il presidente uscente Macky Sall ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali con il 58,27 per cento dei voti. Per Sall, che è il quarto presidente del Senegal da quando il paese

Elezioni presidenziali in Nigeria : il paese Alle urne tra crisi economica e terrorismo : Il presidente uscente aveva promesso di migliorare l'economia del paese, ma ha ottenuto scarsi risultati e anzi la disoccupazione sotto il suo governo è addirittura aumentata. Buhari ha anche fallito ...

Chi è Volodomyr Zelensky - l'attore comico favorito Alle presidenziali in Ucraina : Di origine ebraica, si è laureato in Diritto all'Università Nazionale di Economia a Kiev, ma non ha mai esercitato. Il mondo dello spettacolo l'ha assorbito da subito. Dopo avere partecipato nel 2006 ...

Usa 2020 - Bernie Sanders ci riprova : 'Mi candido Alle presidenziali' : Bernie Sanders , senatore democratico 77enne, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2020. Sarà il secondo tentativo, dopo aver perso la nomination democratica con Hillary ...

Bernie Sanders ha annunciato la sua candidatura Alle primarie del Partito Democratico per le presidenziali del 2020 : Martedì il senatore statunitense Bernie Sanders ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per le presidenziali del 2020. È la seconda volta di fila che Sanders si candida alle primarie del Partito Democratico: la prima volta

