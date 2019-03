Allarme sulle strade | un terzo dei veicoli è senza assicurazione

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) Oltre il trenta per cento delle auto immatricolate in città viaggia. Per la precisione, il 32,7% non risulta in regola, o meglio non risultava fino a un anno e mezzo fa, la situazione nel frattempo potrebbe anche essere peggiorata. Il Comune ha pubblicato sul portale internet Open Data tutti i dati relativi alla mobilità in città: dalle patenti di guida (aggiornate al 26 maggio 2017) ai motori in circolazione (al 31 ottobre 2017). Promotore dell'iniziativa l'assessore alla Trasparenza Lorenzo Lipparini. Dai dati estratti dall'archivio nazionale della Motorizzazione risulta dunque che il 67,3% dei(oltre 697mila) è in regola con l'e il 32,7% (338mila mezzi) no. Quasi la stesso quadro emerge dall'analisi delle revisioni: il 69,6% (721 mila) l'ha effettuata mentre il 30,4% (oltre 314mila mezzi) non è in regola. L'assessore alla Sicurezza ...

