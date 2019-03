Alitalia | ok alla nuova ' cassa' di 6 mesi per 830 dipendenti

Easyjet si ritira dalla trattativa per Alitalia. Delta conferma l’impegno con Ferrovie dello Stato : Easyjet abbandona la partita per il salvataggio di Alitalia. «A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia, Easyjet ha deciso di ritirarsi dal processo», scrive in una nota la compagnia britannica. Secondo fonti vicine...

Alitalia - vertice a Londra per un partner finanziario. Allarme dei sindacati : Per la nuova Alitalia si cerca un altro partner, stavolta finanziario, da affiancare a Ferrovie dello Stato, Delta Air Lines e ministero dell'Economia. Dall'incontro di Londra, venerdì 8, FS torna con la certezza di avere un socio industriale, la compagnia americana, e più di un dubbio sul ruolo di easyJet. Il vettore britannico avrebbe ...

Dalla soluzione di mercato per Alitalia al sì alla Tav : Tria a tutto campo contro la linea M5S-Lega : controcorrente il ministro dell'Economia, laconico ma chiaro nel ribadire la sua posizione. L'indipendenza della Banca d'Italia « va difesa . Mi sono già espresso», ha precisato Tria Lo stop alla ...

Alitalia - Landini (Cgil) : “Nulla in contrario alla partecipazione pubblica - ma vogliamo zero licenziamenti” : “Il punto è la credibilità del piano industriale. Il lavoro c’è se vengono fatti gli investimenti e se c’è un progetto di rilancio”. A sottolinearlo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, prima dell’inizio dell’incontro al Mise con il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, sulla situazione di Alitalia. “Aspettiamo di avere con chiarezza un piano industriale. Perché ...

Delrio a 24Mattino : "Fortemente contrario alla nazionalizzazione di Alitalia" : ... capogruppo alla Camera del Partito democratico, a 24 Mattino con Maria Latella e Oscar Giannino, rispondendo ad una domanda sull'ingresso del Ministero dell'economia nella nuova Alitalia. Rating: "...

Nuova Alitalia - dal governo via libera alla partecipazione del Mef - Fs : 'Ok alla trattativa con Delta e EasyJet' : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice tra il premier Conte e i ministri Di Maio e Tria. Il tutto però, precisa Palazzo Chigi, "a condizione della sostenibilità del piano industriale ...

Alitalia - vertice Conte-Di Maio-Tria : ok alla partecipazione del Mef : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria. Il tutto però "a condizione della sostenibilità del ...

Air France vola via. La compagnia francese potrebbe uscire dalla partita per rilevare Alitalia assieme a Delta. Inizia una guerra industriale? : Business is business, gli affari sono affari. Fino a che punto la logica che sottende le dinamiche di pezzi di potere e interessi si fa condizionare da uno scontro politico-diplomatico come quello in corso tra Italia e Francia? Dopo l'indiscrezione del Sole 24 ore, che riferisce di un passo indietro di Air France, la partita Alitalia si ritrova ingarbugliata proprio in questo interrogativo. La compagnia non commenta né però ...

Alitalia - Air France-Klm si sfila? «No comment» dalla compagnia : All'indomani della decisione della Francia di richiamare il suo ambasciatore a Roma, Christian Masset, per le tensioni emerse in questi ultimi giorni con Roma, arriva un'altra notizia che agita i ...