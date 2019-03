Alitalia | Di Maio | massima attenzione per l' attuale fase Prorogata Cigs al 23 settembre

Tria sconfessa Di Maio e Toninelli : Alitalia non sarà nazionalizzata : Ministro Economia Tria, presto per parlare di manovra correttiva Parigi, 21 feb 08:25 - (Agenzia Nova) - Secondo il ministro dell’Economia italiano, Giovanni Tria, è ancora troppo presto per parlare di manovra correttiva. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che le dichiarazioni del min

Per comprare Alitalia Di Maio pilota il dissanguamento pubblico dell'Italia : Una visione che nega in radice il dinamismo dell'economia ma anche la possibilità di politiche attive del lavoro, concentrandosi sul posto di lavoro anziché sul lavoratore. Di Maio si è presentato ai ...

Confusione totale sulla ri-nazionalizzazione di Alitalia by Di Maio : Roma. Il governo Lega-M5s ha annunciato l'intenzione di volere nazionalizzare Alitalia attraverso l'acquisto di una quota di maggioranza di una costituenda nuova società ma, da quanto emerso dall'...

Di Maio conferma la svolta : lo Stato torna comproprietario di Alitalia - con Fs e partner Delta e Easyjet : Il vicepremier spiega ai sindacati: 'Potranno partecipare anche altre società pubbliche o private', dice escludendo un ridimensionamento dell'azienda e la salvaguardia dei livelli occupazionali. ...

Alitalia - in mano pubblica «anche più del 50%». Di Maio assicura : «Non sarà ridimensionata» : ... ha detto l'ex ministro ai Trasporti Graziano Delrio, capogruppo alla Camera del Partito democratico, a 24Mattino, rispondendo ad una domanda sull'ingresso del ministero dell'Economia nella nuova ...

Newco Alitalia - Di Maio ai sindacati : ministero e Fs avranno oltre 50% : Il vicepremier: "Il governo è pronto a intervenire per rifinanziare il fondo volo e non renderlo incapiente". E annuncia che il 31 marzo è il termine "per la presentazione del piano industriale di Fs"

Alitalia - Di Maio "ottimista" : "Tesoro e FS oltre 50%". Sindacati : "Fare presto. Serve un piano" : ... Cisl Uil ed Ugl - il Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio avrebbe spiegato che la quota del MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze nel capitale della nuova Alitalia potrebbe ...

Alitalia - secondo il ministro Di Maio lo Stato può salire oltre il 50% : Alitalia ritorna pubblica? Viste le difficoltà del piano di salvataggio del vettore aereo tricolore, soprattutto per quanto riguarda la incertezze nell'individuazione del partner industriale, lo Stato ...

Alitalia : Sindacati da Di Maio. Mef azionista - Delta e Easyjet partner di Fs : Ancora 'rullaggio in pista' per l'ex compagnia di bandiera. Il ministero dell'Economia, si dice pronto ad essere parte attiva nella newco nel rispetto delle norme europee. Mentre Delta Airlines e Easyjet potrebbero essere i due partner industriali di Ferrovie il cui cda ha dato ...

Alitalia - Di Maio ai sindacati : 'Quota statale anche oltre il 50%' - : Il vicepremier ha parlato all'incontro con i gruppi sindacali al Mise affermando che Tesoro e Ferrovie potrebbero superare la metà delle quote nella newco. Lo stesso ministro ha poi confermato il 31 ...

Alitalia pubblica per oltre il 50%. Di Maio : "Non sarà ridimensionata ed eviteremo i licenziamenti" : Lo ha detto l'ex ministro ai Trasporti Graziano Delrio, capogruppo alla Camera del Partito democratico, a 24Mattino, rispondendo ad una domanda sull'ingresso del ministero dell'Economia nella nuova ...

Alitalia - Di Maio : entro 31 marzo piano industriale Fs : Roma, 14 feb., askanews, - entro il 31 marzo le Fs presenteranno un piano industriale per Alitalia. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier, Luigi Di Maio, al tavolo al Mise con i ...

Capitale pubblico anche oltre il 50% nella nuova Alitalia - Di Maio - : Roma, 14 feb., askanews, - nella nuova Alitalia il Capitale pubblico potrebbe superare il 50%. Nel corso di un incontro con i sindacati sulla compagnia aerea, il vicepremier Luigi Di Maio ha detto che ...

Alitalia - Di Maio : 'Piano entro il 31 maggio : Mef e Fs potrebbero superare il 50% nella newco' : È il 31 marzo il termine per Fs per la presentazione del piano industriale per Alitalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio durante il tavolo con i i sindacati, secondo quanto ...