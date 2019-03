Albania | Panucci esonerato | fatale il k o con la Turchia

Albania - Thomas Strakosha fa infuriare Panucci : ha perso l’aereo - escluso dai convocati : Thomas Strakosha non prenderà parte alle prossime due gare della Nazionale albanese a causa di un ritardo: ha perso l’aereo da Roma a Tirana Thomas Strakosha è stato escluso dalla lista dei convocati dell’Albania, a causa di una presa di posizione del tecnico Panucci. Il portiere della Lazio infatti, avrebbe perso l’aereo per Tirana, a causa del traffico in quel di Roma. Il Ct non ha voluto sentire ragioni ed ha ...