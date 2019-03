Al Comunale la musica per la vita

Più facile organizzare eventi e serate musicali col nuovo regolamento Comunale : Grazia Dipalma Ovada. L'art. 9 del "regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico" inserisce, come campo di applicazione, 'spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", sagre gastronomiche, eventi ...