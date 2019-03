Al cinema Ricordi? | frammenti di discorso amoroso e poesia

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) A distanza di quasi dieci anni dal film d'esordio 'Dieci inverni', Valerio Mieli torna alcon '?', viaggio nelle varie fasi di una lunga e tormentata storia d'amore. I protagonisti sono ...

WeCinema : Week end al cinema ricchissimo di uscite, dal drammatico #Peterloo di #MikeLeigh a #ScappoACasa per sorridere con… - AnnaAielloama : RT @WeCinema: Week end al cinema ricchissimo di uscite, dal drammatico #Peterloo di #MikeLeigh a #ScappoACasa per sorridere con #AldoBaglio… - whatwelived : RT @WeCinema: Week end al cinema ricchissimo di uscite, dal drammatico #Peterloo di #MikeLeigh a #ScappoACasa per sorridere con #AldoBaglio… -