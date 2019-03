Aerei | sciopero confermato per lunedì 25 marzo A terra quasi 100 voli Alitalia

Sciopero Aerei 25 marzo : stop del personale navigante di Alitalia e Air Italy : Nel mese di marzo ci sono già stati numerosi scioperi. Ad essere particolarmente coinvolto è stato fin qui il settore dei trasporti. Le proteste sindacali proseguiranno anche nella seconda decade, con una data in particolare da segnare in rosso sul calendario, ovvero quella di lunedì 25 marzo 2019. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto aereo, con una mobilitazione a livello nazionale che avrà la durata di 4 ore. Lo stop si ...

Sciopero 8 marzo 2019 : stop di bus - metro - treni e Aerei. Tutti gli orari : L' 8 marzo 2019 sarà un venerdì di passione sul fronte trasporti a causa del maxi Sciopero femminista di 24 ore promosso dalla piattaforma 'Non una di meno' e da diversi sindacati di base in occasione ...

Sciopero treni e Aerei : 8 marzo delicato per le ferrovie - pochi disagi per i voli : Il terzo mese dell'anno coincide con l'inizio della primavera e, con determinate condizioni meteorologiche, favorisce anche i movimenti turistici. Scopriamo dunque, nel dettaglio, quali saranno le giornate di Sciopero che interesseranno treni e aerei a marzo. ferrovie, l'astensione più significativa è prevista per l'8 marzo Nel comparto ferroviario l’astensione dal lavoro più significativa e portatrice potenziale di disagi è prevista nella ...

Belgio - spazio aereo chiuso per un giorno. Lo sciopero generale ferma tutti gli Aerei dalle 22 di martedì per 24 ore : spazio aereo off limits, nessun volo in ingresso o in uscita. Non è uno scenario distopico, ma il risultato dello sciopero generale proclamato in Belgio per mercoledì 13 febbraio. Nessun volo potrà partire dal Belgio o atterrarvi a causa della agitazione dei controllori di volo. L’annuncio arriva direttamente da Skeyes, l’impresa incaricata di gestire il controllo del traffico aereo. La sconsolata comunicazione recita: ...

Sciopero Aerei 15 febbraio : stop nazionale - fermo anche il personale di volo di Alitalia : Tra i tanti scioperi nel settore dei trasporti in programma nel mese di febbraio, segnaliamo la mobilitazione a livello nazionale da parte dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti, proclamato dal sindacato CUB. Lo stop avrà durata di 24 ore e si svolgerà in data 15 febbraio. Si preannunciano disagi per coloro che si metteranno in volo durante questa giornata, per via della possibilità di cancellazioni o ritardi. ...

Sciopero trasporti di febbraio : mezzi pubblici fermi in varie giornate - il 15 stop Aerei : Il mese di febbraio vedrà andare in scena una serie di scioperi. Nel corso della prima decade incroceranno le braccia i benzinai, ma non mancheranno anche le agitazioni sindacali nel settore dei trasporti. In varie date saranno a rischio mezzi pubblici, aerei e treni. Dunque, ci attenderanno disagi in alcune delle città italiane, ma durante certe giornate si estenderanno anche a tutto il territorio nazionale. Calendario degli scioperi in ...