Accordo Porto Trieste-China Communication Construction Company

Champions - Accordo Liverpool-Porto : biglietti ospiti a 60 euro : Tra le numerose polemiche per il prezzo dei biglietti per i settori ospiti in Champions League, Liverpool e Porto hanno trovato un accordo per quanto riguarda la sfida del prossimo 17 aprile in Portogallo. Come reso noto dal club inglese, infatti, i biglietti per la gara costeranno 60 euro per i tifosi dei Reds, circa

Ambiente - Rapporto ONU : necessari 22mila miliardi di dollari per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi : E’ stata pubblicata la 6ª edizione del Global Environmental Outlook (Geo): si tratta di un Rapporto prodotto da 250 scienziati ed esperti provenienti da oltre 70 Paesi, divulgato mentre i ministri dell’Ambiente di tutto il mondo sono riuniti a Nairobi per partecipare al forum ambientale di più alto livello. Dal report emerge che clima stabile e aria pulita sono interconnessi: le azioni di mitigazione del clima per raggiungere gli ...

Speciale energia : Eni - Accordo tra Syndial e Veritas per trasformare rifiuti in carburanti a Porto Marghera : Porto Marghera rinasce con l'economia circolare: è stato sottoscritto a Venezia un protocollo d'intesa tra Syndial, Eni, e Veritas per studiare

Leonardo - Accordo per supporto logistico C-27J a Nuova Zelanda : Leonardo e Northrop Grumman Australia, NGA, hanno firmato all'Avalon Air Show, in corso in questi giorni in Australia, un Memorandum of Understanding , MOU, per il supporto logistico del C-27J che ...

CDP e UniCredit siglano Accordo per supporto imprese italiane in Cina : Le imprese italiane guardano sempre più all'Oriente. Per tale ragione Cassa depositi e prestiti , CDP, e UniCredit hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per rafforzare il sostegno alle imprese ...

Accordo UE su nuovi limiti di emissioni di CO2 dal trasporto - WWF : “Finalmente si comincia ad affrontare il problema” : “Finalmente si comincia ad affrontare uno dei problemi più seri, quello delle emissioni di CO2 derivante dal trasporto, in particolare da quello delle merci. L’Accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione europei raggiunto stamane prevede il taglio di un terzo delle emissioni entro il 2030. Non siamo ancora i livelli necessari – le emissioni andrebbero almeno dimezzate – ma ci auguriamo che quando gli obiettivi di riduzione ...

Portofino - Villa BuonAccordo venduta a un imprenditore cinese per 35 milioni di euro : Villa Buonaccordo, nota anche come Villa Pagani perché appartenuta alla famiglia dell'artista Herbert Pagani, era di proprietà di un imprenditore italiano legato al mondo dei cellulari. Un'altra ...

Eleven Sports - Accordo in Portogallo con i quattro provider di pay tv : La piattaforma di sport in streaming Eleven Sports ha siglato quattro importanti accordi a lungo termine con gli operatori televisivi del paese Altice, Nos, Nowo e Vodafone. In questo modo il servizio di live streaming on demand sarà disponibile per l'abbonamento in 3,9 milioni di case, con una distribuzione pay tv nel 100% nel paese.