Accordo Italia-Cina | Salvini attacca Pechino La dura replica di Di Maio

Via della Seta - ecco l'Accordo Italia-Cina : dall'Oriente un miliardo per la diga di Genova : ... per rafforzare le connessioni di trasporto tra Europa ed Asia e aumentare la competitività del sistema portuale che opera al servizio dell'economia del Nord Italia. Il programma di investimenti ...

Accordo Italia-Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali : Tra le intese sottoscritte a Villa Madama tra Cina e Italia c'è quella tra il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Il nuovo Accordo elimina le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo testo, informa il ministero, aggiorna quello in ...

Perché l’Italia vuole l’Accordo con la Cina spiegato in 4 grafici : Il Memorandum of Understanding tra Italia e Cina porterà l'Italia, prima tra i paesi del G7, dentro alla “Belt and Road Initiative” (o Nuove vie della Seta). Dall’export agli investimenti in infrastrutture: ecco Perché il nostro Paese guarda alle relazioni econimiche con il gigante asiatico...

Alitalia - firmato nuovo Accordo di Cigs per 830 addetti : Roma, 22 mar., askanews, - E' stato firmato l'accordo sulla cassa integrazione straordinaria per Alitalia. E' quanto riferisce Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt-Cgil, sull'intesa che ...

Alitalia - sottoscritto Accordo per nuova cassa integrazione. Sciopero confermato : Prosegue la caccia di Fs e Delta ai possibili soci da coinvolgere nella newco per Alitalia . Ma dai diretti interessati piovono smentite: dopo Poste e Leonardo, il presidente delle Fondazioni Giuseppe ...

Alitalia - trovato Accordo sulla cassa integrazione per 830 lavoratori. Confermato lo sciopero di lunedì : E’ stato sottoscritto al ministero del Lavoro l’accordo per la proroga dal 24 marzo al 23 settembre 2019 della cassa integrazione straordinaria per Alitalia. Dopo una lunga trattativa nel corso della giornata, secondo fonti sindacali si è arrivati a un’intesa che prevede la riduzione del numero di lavoratori interessati dalla procedura a 830 unità rispetto alle 1.110 inizialmente richieste dalla compagnia. Del numero totale, 700 sono ...

Alitalia : Accordo per Cigs per 830 lavoratori : Alitalia e sindacati hanno raggiunto un accordo per il rinnovo della cassa integrazione straordinaria per 830 lavoratori: 700 addetti ai servizi di terra, 60 assistenti di volo e 70 piloti. L'accordo ...

Alitalia - sottoscritto Accordo per nuova Cigs : Roma, 22 mar., AdnKronos, - E' stato sottoscritto al ministero del Lavoro l'accordo per la proroga della Cassa integrazione straordinaria per Alitalia. Dopo una lunga trattativa nel corso della ...

Alitalia - firmato nuovo Accordo di Cigs per 830 addetti : E' stato firmato l`accordo sulla cassa integrazione straordinaria per Alitalia. E` quanto riferisce Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt-Cgil, sull`intesa che proroga la Cigs richiesta dalla compagnia aerea per altri 6 mesi fino al 23 settembre 2019, spiegando "che riguarda complessivamente 830 lavoratori a rotazione, di cui 70 comandanti, 60 assistenti di volo e 700 addetti del personale di terra, diminuendo di 530 unità la ...

Trenitalia e CTRIP : Accordo commerciale per sviluppare turismo cinese in Italia : Far conoscere anche ai turisti cinesi le Frecce, insieme al servizio FrecciaLink, InterCity e ai treni regionali di TrenItalia , società del Gruppo FS Italiane , per visitare e apprezzare le bellezze ...

Accordo Italia-Slovenia su informatica e Big Data : ... l'Universit e la Ricerca, Miur, e il ministero dell'Educazione, della Scienza e dello Sport sloveno. Il ministro Marco Bussetti ha delegato alla firma il capo dipartimento per la Formazione ...

Toninelli - Italia-Cina Accordo trasparente sulla via della seta : Il memorandum tra Italia e Cina sulla Via della seta "e' una grande opportunità, fatta con intelligenza. Toninelli: grande vantaggio per l'Italia.

Accordo Italia-Cina : la - difficile - idea di espatriare la serie A : Appassionato di calcio, Xi Jinping ha in mente un piano ad ampio raggio per trasformare la Cina in una potenza calcistica capace di ospitare e vincere la Coppa del mondo.

Italia-Cina - l'Accordo passa anche per il calcio : prima giornata di serie A potrebbe giocarsi a Pechino : Una partita di una prima giornata di serie A da giocare in Cina . Secondo quanto appreso dall'Ansa sarebbe questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con ...