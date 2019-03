Riforma Abolizione ora legale o solare in Italia : Francia al voto : Riforma abolizione ora legale o solare in Italia: Francia al voto abolizione ora legale o solare 2019 La Riforma ora legale è stato uno dei temi più dibattuti e cercati al momento del ripristino dell’ora solare, ovvero attorno allo scorso 28 ottobre 2018. Poi, come tutte le cose, la notizia è scivolata pian piano nell’oblio e forse in molti si saranno dimenticati di questa proposta effettuata dalla Commissione europea di abolire il cambio 2 ...

Abolizione ora legale-solare in Italia - ecco la data del rinvio : Abolizione ora legale-solare in Italia, ecco la data del rinvio Riforma ora solare in Italia Riforma e Abolizione ora legale e solare: dell’argomento si discute da mesi. Ma ora sembra giungere dalla Commissione Europea una notizia rilevante che fissa un arco temporale più preciso. Ovvero una data entro la quale, salvo ulteriore proroghe, i Paesi dovranno una volta per tutte affrontare e risolvere la questione. Di cosa parliamo? Della ...

Ora legale : lancette avanti il 31 marzo - ipotesi Abolizione dal 2021 : Uno degli appuntamenti della stagione primaverile è il passaggio dall’ora solare all’ora legale. Il cambio avverrà nella notte di domenica 31 marzo 2019. Quando saranno le 2:00 del mattino, bisognerà spostare le lancette in avanti di 60 minuti, portandole alle ore 3:00. Ciò porterà le persone a dormire di meno, ma solamente per una notte. Nonostante tutto, infatti, ci saranno diversi vantaggi con l’entrata in vigore dell’ora legale. In primis la ...

Cambio ora : torna la legale - per il momento rinviata l'Abolizione : l'abolizione del passaggio dall'ora legale a solare o viceversa al momento è stata rinviata. In merito a ciò ricordiamo che la Commissione Europea aveva proposto un allineamento di tutti i paesi dell'Unione con l'obiettivo di eliminare il Cambio di ora durante tutto l'anno. E per questo aveva anche lanciato un sondaggio accolto favorevolmente dalla popolazione. Ecco le info in merito e quando ci sarà il Cambio di ora a marzo 2019. Cambio di ora ...

Ora solare - rinviata l’Abolizione del cambio d’orario : il 31 marzo si passa a quella legale : L'abolizione del passaggio tra ora legale e ora solare è stato rinviato. Non se ne parlerà prima del 2021. Quindi il prossimo 31 marzo ci sarà il consueto passaggio da ora solare ad ora legale: e non sarà l'ultima volta, al contrario di quanto inizialmente previsto dalla proposta della Commissione europea.Continua a leggere

Slitta l’Abolizione dell’ora legale : nel 2019 ci sarà il cambio d’orario : L'abolizione dell'ora legale Slitta, almeno, al 2021. La commissione Trasporti dell'Europarlamento ha approvato una mozione con cui chiede un rinvio sulla decisione finale degli stati membri riguardante l'abolizione del passaggio da ora solare a ora legale. I paesi dovranno comunicare la loro volontà entro aprile 2020 e l'ultimo cambio d'orario dovrebbe arrivare a marzo 2021.Continua a leggere

Cambio orario : a Marzo si torna all'ora legale. Ma c'e' la data per la decisione sull'Abolizione. : Con l'approssimarsi della Primavera astronomica, ci avviciniamo anche al momento del Cambio dell'ora. Quest'anno il passaggio da ora solare ad ora legale avverrà in data 31 Marzo. Il Cambio...