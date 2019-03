davidemaggio

(Di sabato 23 marzo 2019)Mentre si gode gli ultimi giorni di permanenza sull’Isola dei Famosi, qui in Italia perè tempo di una grande novità. E’ uscito ieri A-, il suo album di, disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming. Il brano è già arrivato nella top 20 di I-Tunes alla posizione numero 17. Una raccolta di canzoni pop, che mescola ballate a pezzi più movimentati, racchiusa da un romantico fil rouge: il, inteso come luogo di ‘impeto e tempesta’ ma anche di pace e intimità.ha scelto di cantare in italiano per meglio raccontarsi al suo pubblico.“Ilè il mio rifugio, il luogo in cui scappare, perdermi e ritrovarmi tra le mie canzoni” dice, autore delle canzoni che compongono l’EP prodotto da mediaMai. Perilè l’habitat naturale, in cui rifugiarsi e che l’ha spinto a partecipare all’Isola dei ...

zazoomblog : A – MARE è l’album di debutto di Luca Vismara – Ascolta - #l’album #debutto #Vismara #Ascolta - Musta_H : Marina Diamandis ha deciso di esplorare le varie branche delle scienze naturali con il suo album prima ornitologa o… - Djnc78 : @beatriceletre Estratta da quello che x me è l'album + bello e completo del secondo Pino(chiamo così la sua seconda… -