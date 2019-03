A Catania prima giornata del Consiglio nazionale della Ugl sanità

Catania - appalto truccato al Policlinico : 2 arresti/ Corruzione - primario nei guai : Catania, appalto truccato al Policlinico: 2 arresti tra cui un primario di Urologia, le ultime notizie. Contestati i reati di Corruzione a sei persone.

Corruzione su bando da 55 mln a Catania : arrestato primario : Corruzione su bando di gara da 55 milioni di euro bandito dall'azienda Policlinico Vittorio Emanuele di Catania. Tra gli arrestati anche un primario

Beppe Grillo torna in teatro con lo spettacolo “Insomnia (Ora Dormo!)”. La prima volta andrà in scena a Catania : Attore, comico, uomo politico e personaggio televisivo, Grillo torna in teatro con lo spettacolo “Insomnia (Ora Dormo!)” che per la

Catania dai due volti : prima i fischi poi dilaga con la Casertana - 3 - 0 - : Il Catania si becca i fischi del Cibali alla fine del primo tempo, poi nella ripresa ingrana la sesta e la Casertana viene travolta. Un 3 a 0 convincente quello che gli etnei hanno ottenuto contro una ...

Catania - INCENDIO IN UN PALAZZO : PERSONE INTRAPPOLATE DALLE FIAMME/ Ultime notizie - panico in via Di Prima : INCENDIO in un PALAZZO a CATANIA: stabile a fuoco in via Giovanni Di Prima. PERSONE rimaste INTRAPPOLATE dal fumo e DALLE FIAMME: vigili del fuoco in azione

Catania. Incendio in un palazzo in via Di Prima : persone bloccate tra le fiamme : Sabato da incubo in via Di Prima dove alcune persone sono rimaste bloccate all’interno di un palazzo. Nello stabile è

Sea Watch - prima notte a terra per i 47 migranti sbarcati dalla a Catania : I 15 minori sono stati portati in una comunità protetta, gli altri nell'hot spot di Messina per l'identificazione. Poi la redistribuzione in 7 paesi Ue. Accertamenti della polizia su nave e Ong, ...

Sea Watch - un guasto all'ancora ritarda la partenza : l'arrivo al porto di Catania previsto non prima delle 8 : A rompersi è stato il verricello dell'ancora e ci vorranno ore per ripararlo. Soltanto una volta riparato il guasto, la nave dell'Ong tedesca battente bandiera olandese si dirigerà verso Catania. I maggiorenni verranno poi trasferiti a Messina

Arriva la prima sconfitta nel girone di ritorno per la Siac Messina - sconfitta 6-3 dal Catania C5. : CLASSIFICA: Gear Sport 38; Catania C5 35; Città di Leonforte 32; Meriven C5 31; Siac 28; La Madonnina 24; Augusta C5 22; Inter Club Villasmundo 21; Acireale C5 e Mortellito 20; Kamarina 16; Pgs Luce ...

Pallanuoto - Eurolega 2019 : Orizzonte Catania deve arrendersi all’Ujpest - niente prima piazza nel girone : niente da fare nel secondo match della fase preliminare dell’Eurolega di Pallanuoto femminile per quanto riguarda L’Ekipe Orizzonte Catania: in quel di Atene le siciliane guidate da Miceli escono sconfitte per 9-6 nello scontro diretto che valeva la prima piazza del raggruppamento con le forti ungheresi dell’Ujpest. Match che prende subito una piega non positiva per le azzurre che dopo il primo quarto sono già sotto 4-1 e non ...

