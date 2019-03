Xiaomi Mi 9 Transparent Edition diventa più economico | entro il 2019 100 nuovi negozi in

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition in arrivo nella versione 8-256 GB a fine marzo : Xiaomi annuncia che entro la fine di marzo sarà commercializzata anche una versione 8-256 GB di Xiaomi Mi 9 Transparent Edition . L'articolo Xiaomi Mi 9 Transparent Edition in arrivo nella versione 8-256 GB a fine marzo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition - Mi Mix 3 5G e Mi 9 SE : XIAOMI mostra un ricco assortimento di smartphone al suo stand presso il Mobile World Congress: all’appello sono presenti XIAOMI Mi 9 Transparent Edition , XIAOMI Mi Mix 3 5G e XIAOMI Mi 9 SE. In particolare leggi di più...

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition mostra il “lato B” in una nuova galleria di immagini : Xiaomi Mi 9 Transparent Edition è molto simile a Xiaomi Mi 9, salvo per il design del pannello posteriore in vetro trasparente che mostra una scheda madre fittizia e la bobina di ricarica wireless. Un'altra differenza è l'accento rosso sul primo sensore della fotocamera e sul pulsante dedicato sul lato sinistro. Lo smartphone è munito di interfaccia USB di Type-C con griglie su entrambi gli altoparlanti ai lati della porta, mentre è assente il ...