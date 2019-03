Xi Jinping al Quirinale | Mattarella | “Rafforziamo la cooperazione Italia-Cina” 

Xi Jinping al Quirinale | : Il capo dello Stato: «La firma del Memorandum è un segno dell’attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni»

Xi Jinping vede Mattarella al Quirinale : ANSA, - ROMA, 22 MAR - Xi Jinping è arrivato al Quirinale dove è in programma l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Xi, accompagnato dalla moglie, elegantissima in abito ...

Xi Jinping è a colloquio al Quirinale : 11.05 La bandiera cinese sventola sul Colle, accanto a quelle italiana ed europea, a segnalare la visita del presidente Xi Jinping al Quirinale , I due presidenti hanno passato in rassegna il reparto schierato per gli onori militari. E' prevista la presentazione delle delegazioni e successivamente un colloquio privato tra i due capi di Stato nello Studio alla Vetrata Nella Sala degli Specchi, infine, ci saranno le ...

Xi Jinping incontra Sergio Mattarella : la bandiera cinese sventola sul Quirinale : La bandiera cinese sventola sul Colle, accanto a quelle italiana ed europea, a segnalare la visita del presidente Xi Jinping al Quirinale , come accade di consueto quando un Capo di Stato incontra il Presidente della Repubblica. Al loro arrivo al Quirinale , il presidente cinese e la first lady sono stati accolti da Sergio Mattarella e dalla figlia Laura. Sono stati suonati gli inni nazionali italiano e cinese e sul Colle ed è stata issata ...

Cina - Xi Jinping al Quirinale da Mattarella Ft : “Visita è sfida a solidarietà europea” : Xi Jinping è arrivato al Quirinale dove è in programma l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Poi, insieme, riceveranno i rappresentanti del Business Forum, del Forum culturale e del Forum sulla cooperazione nei Paesi terzi. La macchina di Xi è stata scortata all’interno del palazzo del Quirinale dai corazzieri a cavallo. Xi, accompagnato dalla moglie, elegantissima in abito verde pistacchio, dopo una stretta di mano ...

Via della Seta - Xi Jinping è a Roma : la visita al Quirinale : In questa gara l'Italia è sul podio, dietro Germania e Francia, ma gli investimenti nel nostro Paese restano sottodimensionati rispetto all'importanza della nostra economia: importiamo il doppio di ...

Matteo Salvini : "Non vado al pranzo con Xi Jinping al Quirinale. Sarò in Basilicata" : "Io non andrò al Quirinale al pranzo con il presidente cinese Xi Jinping, ci saranno esponenti della Lega, io sarò in Basilicata". Lo ha Matteo Salvini a 24Mattino di Maria Latella su Radio 24.