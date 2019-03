Xi Jinping al Quirinale | lo spettacolare ingresso del presidente cinese scortato dai

Xi Jinping incontra Mattarella al Quirinale : 'La via della seta è una strada a doppio senso' : ... quindi in conclusione ha aggiunto: 'Guardando il mondo ci ritroviamo avanti un cambiamento epocale, la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per salvaguardare la pace e promuovere lo ...

Italia-Cina - l'arrivo di Xi Jinping al Quirinale : Roma, 22 mar., askanews, - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto il suo omologo cinese Xi jinping nel cortile del Quirinale, dove era schierato il picchetto d onore. I due ...

Cina - Xi Jinping in visita da Mattarella : bilaterale sulla Via della Seta al Quirinale : La bandiera cinese sul Colle ed una scorta "reale" del reggimento dei Corazzieri a cavallo hanno accolto Xi Jinping, il Presidente della Cina, e la consorte Peng Liyuan, attesi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la first daughter Laura. I due Capi di Stato si sono trattenuti in un faccia a faccia per venti minuti, mentre Laura Mattarella ha accompagnato la firs lady cinese in una visita al Palazzo del Quirinale. La bilaterale si ...

Xi Jinping al Quirinale - Mattarella : “Rafforziamo la cooperazione Italia-Cina” : «La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata durante la visita così gradita del presidente Xi con intese commerciali», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il colloquio con il leader cinese Xi Jinping. La visita del presidente Xi Jinping è «l’occasione per registrare il livello eccellente dei rapporti tr...

Xi Jinping al Quirinale | : Il capo dello Stato: «La firma del Memorandum è un segno dell’attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni»

Xi Jinping vede Mattarella al Quirinale : ANSA, - ROMA, 22 MAR - Xi Jinping è arrivato al Quirinale dove è in programma l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Xi, accompagnato dalla moglie, elegantissima in abito ...

Xi Jinping è a colloquio al Quirinale : 11.05 La bandiera cinese sventola sul Colle, accanto a quelle italiana ed europea, a segnalare la visita del presidente Xi Jinping al Quirinale, I due presidenti hanno passato in rassegna il reparto schierato per gli onori militari. E' prevista la presentazione delle delegazioni e successivamente un colloquio privato tra i due capi di Stato nello Studio alla Vetrata Nella Sala degli Specchi, infine, ci saranno le ...

Xi Jinping incontra Sergio Mattarella : la bandiera cinese sventola sul Quirinale : La bandiera cinese sventola sul Colle, accanto a quelle italiana ed europea, a segnalare la visita del presidente Xi Jinping al Quirinale, come accade di consueto quando un Capo di Stato incontra il Presidente della Repubblica. Al loro arrivo al Quirinale, il presidente cinese e la first lady sono stati accolti da Sergio Mattarella e dalla figlia Laura. Sono stati suonati gli inni nazionali italiano e cinese e sul Colle ed è stata issata ...

Cina - Xi Jinping al Quirinale da Mattarella Ft : “Visita è sfida a solidarietà europea” : Xi Jinping è arrivato al Quirinale dove è in programma l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi, insieme, riceveranno i rappresentanti del Business Forum, del Forum culturale e del Forum sulla cooperazione nei Paesi terzi. La macchina di Xi è stata scortata all’interno del palazzo del Quirinale dai corazzieri a cavallo. Xi, accompagnato dalla moglie, elegantissima in abito verde pistacchio, dopo una stretta di mano ...

Xi Jinping al Quirinale : l'incontro con Mattarella DIRETTA : È il giorno del vertice Italia-Cina. Il presidente cinese Xi Jinping è a Roma con la moglie e la Capitale è blindata per la sua visita (la mappa delle strade chiuse). Xi Jinping...

Xi Jinping al Quirinale : l'incontro con Mattarella DIRETTA : È il giorno del vertice Italia-Cina. Il presidente cinese Xi Jinping è a Roma con la moglie e la Capitale è blindata per la sua visita (la mappa delle strade chiuse). Xi Jinping...

Via della Seta - Xi Jinping è a Roma : la visita al Quirinale : In questa gara l'Italia è sul podio, dietro Germania e Francia, ma gli investimenti nel nostro Paese restano sottodimensionati rispetto all'importanza della nostra economia: importiamo il doppio di ...