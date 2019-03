Xi Jinping a Roma e gli effetti della mini proroga della Brexit

ilfoglio

(Di venerdì 22 marzo 2019) Qui si parte istituzionali assai. Fruttuoso, e ci crediamo, ma non possiamo non pensare anche alle arance. Eccole, affidate all'e-commerce, tuttavia bando ai pregiudizi, perché sono buone anche le arance non rosse, quelle, appunto, arancioni (e se hanno dato il nome al colore ci sarà una rag

amnestyitalia : Il governo italiano, come gli altri che lo hanno preceduto, conferma che gli affari con #XiJinping valgono molto di… - RaiNews : Via della Seta, #XiJinping è a Roma: la visita al @Quirinale . L'incontro con #Mattarella e pooi la firma del memor… - MinisteroDifesa : #22marzo Omaggio del Presidente cinese #XiJinping ai Caduti italiani #AltaredellaPatria #Roma -