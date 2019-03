Chiusura in forte calo per, nelladall'inizio dell' anno. Il Dow Jones perde l'1,77%, il Nasdaq cede il 2,50%. Hanno pesato sugli investitori i timori di una frenata dell'economia e forse di una recessione, anche per l'inversione della curva dei rendimenti dei titoli di Stato Usa.(Di venerdì 22 marzo 2019)

