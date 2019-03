' Vola | Veronica!' Chi è la campionessa-guerriera con sindrome di down trionfatrice agli

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) ... Veronica ha vinto la meda d'argento al volteggio e tre bronzi nel corpo libero, nella trave e nell'all arount, registrando il terzo miglior punteggio al mondo nella categoria. Ma nella vita di ...

agotona : Veronica vola alto! La farfalla guerriera con sindrome di Down fa il pieno di medaglie - ciccolombo : 'Vola, Veronica!'. hi è la campionessa-guerriera con sindrome di down trionfatrice agli Special Olympics - angelaemaria70 : Ieri,una piccola farfalla, mi ha raccontato che ha iniziato ad andare in piscina. Lei parlava ed io ascoltavo incan… -