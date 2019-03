Vladimir Luxuria | «Family Day e Gay Pride a Ciao Darwin? Guardate e poi giudicate»

Lite in diretta tv tra Vladimir Luxuria e Daniela Santanchè : Vladimir Luxuria e Daniela Santanché sono le protagoniste di un altro scontro televisivo, avvenuto di nuovo a “Non è l’Arena”, la Santanchè ha messo in discussione le scelte di vita di Luxuria. «Vorrei ripristinare la verità: chi ha il pise….lo è un uomo e chi ha la vul….a è una femmina. Si operi se vuole essere donna», ha detto la Santanché durante il programma condotto da Massimo Giletti.«Peccato che non esiste anche ...

Isola dei Famosi 2019 - Vladimir Luxuria : “L’unico povero disgraziato qui è proprio Riccardo. La figura della moglie non mi è chiara” : Il “caso Fogli” all’Isola dei Famosi? Secondo Vladimir Luxuria – vincitrice storica, ex inviata e opinionista del reality – è una “montatura fatta ad arte per creare un po’ di gossip su un’Isola dagli ascolti deboli”. A lei, più che altro, non è chiara la figura di Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, al centro di un presunto tradimento con l’imprenditore Giampaolo Celli. “E’ una vicenda strana, ...

Vladimir Luxuria si racconta a FqMagazine : “Quando dicevo che mi piaceva Raffaella Carrà tutti volevano chiamare l’esorcista” : “Un secondo, abbasso la musica che Il Fatto Quotidiano merita attenzione”. Così ci ha risposto al telefono Vladimir Luxuria, quando l’abbiamo chiamata per, Vladyland (Indiehop), il suo debutto discografico. Un album prodotto dal musicista svizzero, Gionata. Nove canzoni in cui l’eclettica artista pugliese, spazia dal suono funk anni ’70 a quello degli anni ’80 per raccontarsi e raccontare, attraverso le parole che le sono state ...

Vieni da me - Vladimir Luxuria e il racconto del dramma : "A 13 anni ho subito una molestia" : Oggi Vladimir Luxuria è stata ospite nel salotto di Vieni da me dove si è lasciato andare a una dichiarazione inedita. Intervistato da Caterina Balivo, l'ex parlamentare ha confessato di avere subito una molestia quando aveva appena 13 anni. Si trovava in vacanza con la famiglia quando un signore g

Vladimir Luxuria : "Questo governo si ricorda di noi solo per toglierci diritti. Allora è meglio che ci dimentichi" : "Quand'ero piccolo, un po' di sessi fa, ero ossessionata dalle mie mani. Se prendevo l'acqua, passavo il sale, ricordo che mio padre le guardava torvo, perché erano mani affusolate, non mani maschie. A tavola le tenevo nascoste sotto la sedia. L'uomo per esser uomo non deve piangere, non deve camminare in un certo modo, non deve aver quel tipo di mani". Vladimir Luxuria ha le unghie perfettamente curate, smaltate di rosso. Ce le mostra ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè concorrente e Vladimir Luxuria opinionista? : A lanciare l'indiscrezione è Chi, settimanale di cronaca rosa diretto da Alfonso Signorini: Francesca De Andrè, nipote di Fabrizio e figlia di Cristiano, è stata contattata per i casting della nuova edizione del Grande Fratello, la numero 16, che partirà il prossimo aprile con al timone Barbara d'Urso.Per la De Andrè, nota al pubblico per il suo rapporto conflittuale con il padre e per prendere parte in qualità di opinionista ai salotti ...

