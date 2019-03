Viminale | Via la cittadinanza al pugile dell' Isis Prima richiesta in Italia

Milan Inter - il Viminale : via libera alle coreografie in Curva Nord - 'Salvini soddisfatto' : Via libera alla coreografia della Curva Nord dell' Inter , in vista del derby di Milano di domenica sera, a San Siro. Soddisfatto, secondo fonti del Viminale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini ,...

Milan Inter - il Viminale : via libera alle coreografie in Curva Nord - "Salvini soddisfatto" : Via libera alla coreografia della Curva Nord dell'Inter, in vista del derby di Milano di domenica sera, a San Siro. Soddisfatto, secondo fonti del Viminale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che auspicava un "dialogo costruttivo" tra tifoseria organizzata e Forze di Polizia per non rovinare

Giulia Sarti - Salvini chiede informazioni alla polizia : “Vicenda disgustosa”. Fonti del Viminale : “Foto diffuse via chat” : Segue personalmente la questione e ha chiesto informazioni alla polizia. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo un giorno di silenzio, definisce “disgustosa e molto grave” la vicenda che coinvolge la deputata Giulia Sarti e delle sue immagini private, hackerate nel 2013 e tornate a circolare in questi giorni. “È nostro dovere proteggere la libertà e la privacy di Giulia Sarti e delle altre persone, spesso giovani, ...

Calabria - incendio in una baraccopoli a San Ferdinando : una vittima - Il Viminale : 'Al via i ricollocamenti' : All'origine dell'incendio potrebbe esserci uno dei tanti fuochi accesi dai migranti per riscaldarsi. E' questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti compiuti dagli investigatori di polizia e ...

Nuovo rogo nella tendopoli di San Ferdinando - muore un giovane migrante. Il Viminale 'Via allo sgombero da subito' : Si muore ancora di freddo e di fuoco nella tendopoli di San Ferdinando, il ghetto che da anni ospita i braccianti migranti della Piana di Gioia Tauro. Ieri sera, attorno alla mezzanotte, un Nuovo ...

Milano : via libera del Viminale al posto di Polizia ferroviaria a Rogoredo : Milano, 8 feb. (AdnKronos) - Via libera al posto di Polizia ferroviaria a Rogoredo, quartiere alla periferia di Milano. Già individuati i locali che ospiteranno gli agenti: i lavori dovrebbero concludersi entro metà aprile. La decisione del Viminale ribadisce l’impegno per controllare il territorio,