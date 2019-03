VIDEO Papadakis-Cizeron incantano ai Mondiali di pattinaggio | riviviamo la rhythm dance

oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) Gabriellae Guillaumesi sono imposti nettamente dopo laai Campionatididi figura, in questi giorni di scena a Saitama.I danzatori francesi sono stati protagonisti di una prova sbalorditiva, con cui hanno ottenuto non solo una bellissima standing ovation da parte del pubblico, ma anche il nuovo record del mondo nel segmento con lo spaventoso punteggio di 88.42.la straordinaria performance dei Vice Campioni Olimpici, interpretata sulle musiche di Gidon Kremer.ILDELLADI GABRIELLAE GUILLAUMEClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Colombo Pier