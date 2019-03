Via delle rete | partite italiane sotto la Muraglia

Debate : al Via la seconda edizione delle Olimpiadi Nazionali : Ufficiale la seconda edizione delle Olimpiadi Nazionali di Debate. I migliori Debaters delle scuole italiane avranno il privilegio di sfidarsi in ben quattro giornate. Al termine dei 57 dibattiti in programma, sarà proclamata la squadra vincitrice dell’evento. Tali Olimpiadi rappresentano un importante interesse verso questa disciplina e rappresenta il culmine di un biennio di preparazione che ha coinvolto più di 1300 studenti, 350 ...

Decoro delle facciate - offensiva a Prè . Il Comune : «Via cavi e tubi abusivi» | : Il municipio Centro-Est agli amministratori di condominio: Rispetto delle regole o multe salate». Task force per i controlli

Congresso delle famiglie - Conte : “Via patrocinio e riferimenti alla presidenza del consiglio. Sono inopportuni” : Il convegno delle famiglie di Verona non avrà il patrocinio della presidenza del consiglio, ma solo quello del ministero di Lorenzo Fontana. Lo ha annunciato – dopo giorni di polemiche – il premier Giuseppe Conte su facebook. “Il patrocinio sul World Congress of Families è stato concesso dal Ministro Lorenzo Fontana, di sua iniziativa, nell’ambito delle sue proprie prerogative, senza il mio personale coinvolgimento né quello ...

Congresso delle famiglie - Conte : "Via il patrocinio di Palazzo Chigi" | Fontana : resta quello della Famiglia : Il premier: "Questo governo tutela la Famiglia senza compromettere il riconoscimento giuridico e la legittimazione delle unioni civili"

Equitazione – Coppa delle Nazioni : nove squadre al Via a Piazza di Siena : Equitazione, Piazza di Siena: nove squadre per la Coppa delle Nazioni Saranno nove le squadre che prenderanno parte alla Coppa delle Nazioni del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma – Master d’Inzeo edizione 2019. Alle formazioni ufficiali si aggiungeranno altre Nazioni rappresentate da binomi ai vertici del ranking mondiale. Lo ha reso noto oggi il Presidente della FISE Marco Di Paola nel corso di un sopralluogo ...

Savona - uomo investito da auto in Via delle Trincee : Savona. Un uomo è stato investito da un'auto in Via delle Trincee mentre stava attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca che hanno trasportato l'uomo in codice ...

Savona - investimento pedonale in Via delle Trincee : un uomo in codice giallo al San Paolo : Si è verificato questa mattina, intorno alle ore 10.30, un incidente in via delle Trincee, all'incrocio con via San G. Bosco, a Savona. Secondo una prima ricostruzione, un uomo sarebbe stato investito ...

Vita e Viaggio delle piante : Sono attorno a noi. Ci proteggono, ci permettono di respirare. Sono una fonte di sostentamento e calore, cibo per gli uomini, gli animali. Eppure se c'è una cosa sul pianeta Terra che, più di tutte, ...

RinViata a maggio l’udienza del Consiglio di Stato sui rimborsi delle fatture a 28 giorni : Si fa ancora attendere una decisione definitiva in merito ai rimborsi sulla fatturazione a 28 giorni. Il Consiglio di Stato rinvia l'udienza a maggio. L'articolo Rinviata a maggio l’udienza del Consiglio di Stato sui rimborsi delle fatture a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Yamaha dà il Via alla stagione aprendo le porte delle Concessionarie Ufficiali : Yamaha dà il via alla stagione aprendo le porte delle Concessionarie Ufficiali il 30 e 31 marzo, con orario continuato Yamaha apre le porte al pubblico il 30 e 31 di marzo, Il pubblico avrà l’opportunità di toccare con mano tutte le novità, ma soprattutto di provare tutti i prodotti in gamma (in base alla disponibilità): dalla esclusiva Niken, alla famiglia delle Hyper Naked, alle versatili Sport Touring, fino alle dirompenti protagoniste ...

Risultati Torneo di Viareggio cup 2019/ Ottavi - diretta gol live score delle partite : Risultati Torneo di Viareggio cup 2019: diretta gol live score delle partite di oggi, martedi 19 marzo, Ottavi di finale della prestigiosa coppa.

Viabilità - pronto l'esposto per chiedere la riapertura delle indagini sul Lotto Zero : Nuova iniziativa dell'associazione 'Caponnetto' contro il progetto di realizzazione dell'ultimo tratto della superstrada Isernia-Castel di Sangro ISERNIA. Si riaccendono i riflettori sul 'caso' Lotto ...

Upas spoiler : Rossella finirà nel mirino dei bulli a causa delle azioni di Michele SaViani : Continuano le avventure dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. In questi giorni a tenere tutti col fiato sospeso è stata la vicenda legata alla storia della violenza sulle donne che è ormai quasi giunta al suo epilogo. Durante le puntate che andranno in onda dal 25 al 29 Marzo, si rifarà avanti una questione da tempo lasciata in sospeso: il bullismo nelle scuole. Michele Saviani quindi tornerà ...

Disastro aereo in Etiopia : ai parenti delle vittime inViata terra dal luogo dell’incidente per funerali e sepolture : Ethiopian Airlines ha inviato ai familiari delle vittime dell’incidente aereo di domenica scorsa la terra bruciata nel punto in cui si è schiantato il Boeing 737 Max 8 affinché possano utilizzarla al posto dei resti umani dei propri cari per i funerali e le sepolture: l’iniziativa si è resa necessaria perché ci vorranno mesi prima che tutte le vittime vengano identificate attraverso le analisi dei DNA. Le famiglie avrebbero ricevuto ...