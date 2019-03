Via della Seta | Xi Jinping è a Roma | la visita al Quirinale

Via della Seta - con Cina 30 accordi. Da Cdp Panda Bond pro-italiane : Il momento clou è fissato per sabato a villa Madama quando, davanti al presidente cinese Xi Jinping e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, saranno firmati gli accordi tra imprese e istituti di ...

La nuova Via della Seta - una maxi-rete Asia-Europa : Si chiama 'One Belt, One Road', abbreviato nell'acronimo 'Obor' o 'Bri' il progetto cinese di una Via della Seta in chiave contemporanea destinata a collegare l'Asia all'Europa e all'Africa, ma ...

Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma - : Tra accordi strategici e interessi commerciali, inizia una tre-giorni cruciale. Domani la firma del Memorandum

Via della Seta - Conte : troppe chiacchiere : 8.30 "Noi siamo arrivati per primi" ma "è sbagliato" pensare che l'incontro che si terrà martedì tra Macron, Merkel, Juncker e il presidente cinese sia "una reazione" all'operato del governo. Così il premier, Conte, sulle polemiche per l'adesione alla nuova Via della Seta e in vista dell'incontro con Xi Jinping. "La Cina è un'economia imponente,con un enorme potenziale, anche per le imprese italiane". Turismo,agricoltura,urbanizzazione ...

L'Italia entra nella Via della Seta. Le aziende firmano 15 accordi : Washington teme l'attivismo cinese, ma l'approccio di Pechino altro non è che l'altra faccia della politica estera di Donald Trump: se ciascuno pensa a firmare i patti più convenienti, inutile ...

L’Italia entra nella Via della Seta. Le aziende firmano 15 accordi : L’ultimo ad essere accolto con altrettanta enfasi fu Barack Obama. Strade pattugliate, elicotteri in volo, città paralizzata. Da ieri a Roma c’è il nuovo padrone del mondo - o almeno quello che molti descrivono come tale - Xi Jinping. Domani il presidente (a vita) della Repubblica popolare cinese sarà a Villa Madama per firmare con il governo l’a...

Via della Seta : 'Soltanto un mercato globale può sostenere gli investimenti' : Genova - 'Le aziende sono realtà sempre più complesse, soprattutto quelle attive nelle tecnologie avanzate, hanno bisogno di investimenti talmente grandi che i mercati domestici non sono più ...

Conte ha spiegato all'Ue perché non bisogna temere la Via della Seta : Nel governo avevano messo in conto che a margine del Consiglio Ue di Bruxelles i partner europei potessero chiedere spiegazioni al premier Giuseppe Conte sull'adesione italiana alla Belt and Road Initiative. Durante la cena si è parlato di Brexit, ma con tutti i leader dell'Unione europea si è affrontato il capitolo della Via della Seta. L'Europa chiede che ci sia reciprocità, che da Pechino arrivino aperture vere. La linea Ue ...

Terzo lotto della Tangenziale : Via libera dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici : Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al Ministero delle Infrastrutture ha votato all'unanimità il progetto che prevede la realizzazione del Terzo lotto della Tangenziale. Lo annuncia l'assessore ...

