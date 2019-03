Via della Seta | ' Soltanto un mercato globale può sostenere gli investimenti'

Fiere : al Via a Vicenza Abilmente Primavera - la festa della creatività : Vicenza, 21 mar. (Labitalia) - Tra passione e colore, artiste e curiosi, nel quartiere fieristico d[...]

Conte ha spiegato all'Ue perché non bisogna temere la Via della Seta : Nel governo avevano messo in conto che a margine del Consiglio Ue di Bruxelles i partner europei potessero chiedere spiegazioni al premier Giuseppe Conte sull'adesione italiana alla Belt and Road Initiative. Durante la cena si è parlato di Brexit, ma con tutti i leader dell'Unione europea si è affrontato il capitolo della Via della Seta. L'Europa chiede che ci sia reciprocità, che da Pechino arrivino aperture vere. La linea Ue ...

Terzo lotto della Tangenziale : Via libera dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici : Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al Ministero delle Infrastrutture ha votato all'unanimità il progetto che prevede la realizzazione del Terzo lotto della Tangenziale. Lo annuncia l'assessore ...

Congresso delle famiglie - Conte : "Via il patrocinio di Palazzo Chigi" | Fontana : resta quello della Famiglia : Il premier: "Questo governo tutela la Famiglia senza compromettere il riconoscimento giuridico e la legittimazione delle unioni civili"

Innovation Week : un ponte sulla Via della Seta della conoscenza : Il baricentro dell'economia della conoscenza vira decisamente verso Est. La Cina ha già vinto , se ora è chiaro non lo era nel 2010, un'epoca ormai, quando l'Italia ha avviato con la Cina la più ...

Via della Seta - un porto sicuro : perché l'Italia con la Cina farà affari d'oro : Ma l' Italia non può ignorare la fortuna che ha di collocarsi in una zona geografica strategica, naturale cerniera di collegamento tra il Sud e l' Est del mondo e l' Europa centrale, tra Suez e il ...

Perché lo spazzacorrotti rischia di essere spazzato Via della Consulta : La legge “spazzacorrotti”, tanto celebrata dai grillini anche in queste ore di scandali romani, rischia seriamente di essere dichiarata incostituzionale. A prefigurarlo è stata la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12541 depositata mercoledì. Nel mirino dei giudici cos

Decretone : Via libera della Camera con 291 sì. Ecco cosa prevede : Via libera dell'Aula della Camera al Decretone. I voti a favore sono 291, i voti contrari 141, gli astenuti 14. Il provvedimento, che contiene le misure sul reddito di cittadinanza e quota 100, torna ora al Senato per la terza ed ultima lettura. Tra le novità introdotte nel restyling parlamentare, l'offerta minima di lavoro da 858 euro per chi richiede il reddito di cittadinanza, il sostegno extra per le famiglie numerose con disabili, la ...

Via della Seta - Xi a Roma : nella sua visione l'Italia approdo nel Mediterraneo : Ha rispolverato il nazionalismo e i valori tradizionali, portando avanti il rafforzamento delle forze armate e una aggressiva politica di espansione nelle isole contese del mar meridionale della Cina.

Via della Seta - cosa prevede l'accordo Italia-Cina - Sky TG24 - : Dopo settimane in cui sono arrivati moniti di Washington, perplessità da Bruxelles e liti tra Lega e M5s, l'esecutivo è pronto a incontrare il presidente Xi e firmare un memorandum. Connettività, ...

Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma LIVE - : Comincia il primo viaggio all'estero del 2019 per Jinping: questa sera cena di benvenuto, prevista per domani la firma del momerandum. Lo peciale di TG24Mondo dalle 19 alle 20 per approfondire le ...