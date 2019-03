Verona si prepara a resistere contro il Congresso Mondiale delle Famiglie

Nek prepara mega concerto all’Arena di Verona il 22 settembre : Nek, in arte Filippo Neviani, prepara il ritorno live con un mega concerto all'Arena di Verona il prossimo 22 settembre, a due anni dal concerto del 2017 che aveva fatto registrare il sold out con 12.000 persone. #nekinarena2019 è l'hashtag lanciato dall'artista per l'evento. Nek è in gara al 69esimo Festival di Sanremo con "Mi farò trovare pronto", brano scritto insieme a Luca Chiaravalli e Paolo Antonacci, che sarà contenuto nel suo ...