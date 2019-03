ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Si è preso una legislatura sabbatica, sta collezionando condanne pesanti in primo e secondo grado, ma non smette di sedere a tavola con chi. Deniscontinua a essere una sorta di attrazione per chi arriva al vertice del potere: lo è stato per Silvio Berlusconi, poi perRenzi. Ora che è fuori dal Parlamento, ha catturato l’interesse di. Il leader della Lega è stato avvistato nei giorni scorsi alPaStation, in piazza di Campo Marzio a Roma, praticamente a due passi da Montecitorio. Nell’ultima settimana ci è tornato tre volte: l’ultima mercoledì 20 marzo, cioè il giorno in cui al Senato si votava sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Dopo aver parlato – quasi commuovendosi – a Palazzo Madama, il ministro accusato di sequestro di persona ha deciso di andare a mangiare un piatto di pasta, ...

EdizGiorgione : Verdini cambia Matteo per restare al tavolo di chi comanda: Salvini al ristorante dell'inventore del Nazareno - Il… - mbwManzoni : Verdini cambia Matteo per restare al tavolo di chi comanda: Salvini al ristorante dell'inventore del Patto del Naza… - antoniodespos : @lasorelladikarl @salvamagri @CarloCalenda Bertinotti fece cadere Prodi che era sordo alle istanze di rifondazione… -