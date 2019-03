ilgazzettino

(Di venerdì 22 marzo 2019) L'AQUILA - Perquisizioni nei confronti di oltre 20 soggetti di origine tunisina, da anni stabilitisi in Italia, sono state compiute dai carabinieri del Ros e dai finanzieri del Gico in Abruzzo, a ...

MattinoBn : Vendevano tappeti per finanziare il terrorismo: blitz contro venti tunisini - mattinocaserta : Vendevano tappeti per finanziare il terrorismo: blitz contro venti tunisini - MattinoSalerno : Vendevano tappeti per finanziare il terrorismo: blitz contro venti tunisini -