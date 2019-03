Usa | Pompeo | Trump mandato da Dio

I tre motivi che portano Mike Pompeo al vertice di GerUsalemme : ... anche se Washington insiste che non interferirà nella politica israeliana. Per questo Pompeo incontrerà Netanyahu 'come capo del governo in Israele', aggiungendo che 'abbiamo importanti interessi ...

Usa - Pompeo : tutte le opzioni sul tavolo per la crisi venezuelana - : Gli ulteriori passi americani nell'ambito della crisi politica venezuelana saranno focalizzati nel ribadire il sostegno al leader dell'opposizione Juan Guaidò, nella consegna degli aiuti umanitari e nel rafforzamento della coalizione internazionale, ha ...

Ue-Usa - incontro tra Mogherini e Pompeo : focus su Venezuela - : Tra le altre cose, si è discusso del processo di pace in Afghanistan e del conflitto armato nel sud-est dell'Ucraina. Federica Mogherini, Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri, e Mike ...

L’appello Usa agli europei : niente affari con Huawei - cooperazione a rischio. Pompeo in tour in Europa : Il caso Huawei è sempre al centro delle attenzioni da parte degli Usa e di diversi Paesi europei. Tanto che il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che ha iniziato in Ungheria un suo tour in cinque paesi Ue, ha immediatamente sentito il bisogno di lanciare un allarme contro i rischi connessi alla costruzione di reti con equipaggiamento del gigante cinese. "E' imperativo che noi condividiamo con loro le cose che sappiamo sui rischi della presenza ...

Pompeo : da Usa sostegno a sicurezza ed economia Slovacchia : Bratislava, 12 feb., askanews, - Gli Stati Uniti garantiranno il loro sostegno alla sicurezza e all'economia della Slovacchia. Lo ha affermato il segretario di stato americano, Mike Pompeo, arrivato a Bratislava nell'ambito della sua missione europea finalizzata a contrastare la crescente influenza ...

Isis - il segretario Usa Pompeo ammette : “Resta minaccia - anche se ci ritiriamo da Siria”. Contro l’Iran “alleanza tipo Nato” : L’ammissione arriva di fronte ai rappresentanti della coalizione internazionale anti Isis, riuniti a Washington per un vertice tra tutti i Paesi membri. A parlare è il segretario di stato Usa, Mike Pompeo: “Contro il Califfato sono stati fatti molti progressi ma lo Stato islamico resta una pericolosa minaccia in Siria e in Iraq”. Un’altra spallata all’affermazione di Donald Trump, secondo cui “l’Isis è ...

Gomorra anche su Netflix Usa : Salvatore Esposito festeggia con un selfie con Ellen Pompeo : Gomorra-La serie va sempre più alla conquista del mercato estero. Sono 170 i Paesi stranieri che hanno acquistato la serie tratta dall'omonimo best seller di Roberto Saviano, diventata un cult sia in Italia che nel resto del mondo. Tra questi Paesi ci sono anche gli Stati Uniti, da sempre patria delle serie tv: dopo la messa in onda sul canale via cavo SundanceTv, ora "Gomorrah" (questa la traduzione americana) sbarca anche nel catalogo ...

Venezuela - scontro Usa-Russia all’Onu. Pompeo : «Maduro via subito». Mosca : «E’ golpe» : Parigi, Berlino e Madrid trovano una linea comune sulla crisi Venezuelana. Atteso per oggi il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Probabile il veto di Cina e Russia