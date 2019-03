Uomini e Donne News Sossio e Ursula | gravidanza? È giallo Parla Aruta

Irene a Luigi dopo le critiche a Uomini e Donne : "Non c'è fretta per i sentimenti veri" : La puntata di Uomini e Donne del 21 marzo ha visto il ritorno in studio di Irene e Luigi, che si sono confrontati con la non-scelta Valentina. L'ex tronista, interrogato sui sentimenti che prova per ...

Uomini e Donne - Sossio e Ursula mostrano a Maria De Filippi la prima ecografia : Nel trono over di Uomini e Donne spunta una notizia bomba. Ormai è chiaro che tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta sia tornato l'amore, ma a coronare la loro storia è finalmente...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso smentisce di aver frequentato Guendalina : Andrea Dal Corso ha rilasciato la sua prima intervista dopo la puntata serale della scelta di Teresa Langella, durante la quale ha rifilato l'ormai celebre 'no' alla tronista. Ci si aspettava che le sue parole fossero dedicate proprio alla napoletana, con la quale i rapporti sembrano non essere definitivamente chiusi dopo la fine dell'esperienza televisiva. Ma l'imprenditore vinicolo veneto ha preferito concentrarsi sulle recenti affermazioni di ...

Diretta Uomini e Donne : Muriel e Klaudia abbandonano il trono di Andrea : Secondo appuntamento settimanale con il trono Classico di Uomini e Donne; prima di scoprire tutti i dettagli sul dating show, vediamo che cosa ci riservano le anticipazioni. Muriel e Klaudia abbandona il trono di Andrea Sicuramente il trono più animato sarà quello di Andrea; le sue corteggiatrici non apprezzano il fatto che lui dia dei baci a tutte. Quella che si lamenterà maggiormente sarà Natalia, che proprio durante la sua esterna ha ...

Uomini e Donne - Emanuele Mauti afferma che tutto ciò che accade è vero - anche se romanzato : Un paio di giorni fa Emanuele Mauti, pallanuotista italiano ed ex corteggiatore e scelta di Sonia Lorenzini, ha fatto delle rivelazioni importanti riguardo al noto programma di Maria De Filippi, "Uomini e Donne". Emanuele fu la scelta di Sonia ma non andò bene Il bel trentunenne partecipò al Trono Classico per corteggiare Sonia Lorenzini. Da subito risultò affascinante a lei e anche al pubblico del programma. Di lui piaceva molto la sua ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia : la dichiarazione ‘d’amore’ di Giulio : Uomini e Donne, Giulia: il corteggiatore Giulio si sbilancia e rivela alcuni importanti dettagli Il corteggiatore Giulio Raselli ha rilasciato un’interessantissima intervista al magazine di Uomini e Donne. Il giovane uomo ha confermato il suo fortissimo interesse nei confronti di Giulia. Tra loro sembra esserci molta compatibilità, anche se lei appare ancora un po’ impacciata […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Cavaglia: la ...

Uomini E Donne Anticipazioni : Sossio e Ursula in studio - è ufficiale! Aspettano un bambino! Leggi le anticipazioni : Sossio Aruta e Ursula Bennardo Aspettano un figlio, è ufficiale. I due, dopo essersi lasciati a Temptation Island Vip e rimessi insieme a Uomini e Donne, hanno deciso di dare alla luce una creaturella... L'articolo Uomini E Donne anticipazioni: Sossio e Ursula in studio, è ufficiale! Aspettano un bambino! Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - anticipazioni over : SOSSIO e URSULA aspettano un bambino! : Lieto evento in arrivo per SOSSIO Aruta e URSULA Bennardo, protagonista del trono over di Uomini e Donne; secondo quanto rivelato da Il Vicolo delle News, i due sono in attesa del loro primo figlio insieme. La dichiarazione è arrivata nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi… Entrati in crisi nella prima edizione di Temptation Island Vip, i protagonisti del programma hanno deciso da qualche mese di ...

Gossip Uomini e Donne : Giulio fa una confessione su Giulia Cavaglia : Giulio Raselli di Uomini e Donne innamorato di Giulia Cavaglia? Sembra che tra una tronista e un corteggiatore sia nata una grande chimica sin dal primo istante: stiamo parlando di Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di Uomini e Donne. Occhi verdi, alla moda e fisico statuario: sono le prime cose che qualsiasi telespettatore da casa noterebbe in Giulio Raselli. Il commerciante, titolare di una gioielleria a Valenza, in provincia di Alessandria, è ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha un vizietto : 'Chi è il mio nuovo fidanzato'. Dopo lo scandalo - proprio lui : Si torna a parlare di Sara Affi Fella . L'ex tronista di Uomini e Donne , Dopo essere finita nell'occhio del ciclone per aver nascosto di essere fidanzata con Nicola Panico pur avendo scelto Luigi ...

Ursula Bennardo è incinta di Sossio Aruta/ Uomini e Donne - lui : 'io e te sempre' : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo che a Uomini e Donne annunciano di aspettare un bambino

Uomini e Donne oggi : doppia eliminazione - tanti baci e grandi dubbi : oggi Uomini e Donne: le corteggiatrici di Andrea vanno via, quelli di Angela e Giulia hanno dubbi Nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne che questa volta parte da Andrea. Il giovane di Taranto ha portato fuori Muriel, Natalia e Klaudia, mentre lascia in panchina Federica. Quest’ultima resta molto male e va da […] L'articolo Uomini e Donne oggi: doppia eliminazione, tanti baci e grandi dubbi proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Ursula Bennardo è incinta : un figlio da Sossio Aruta : Un figlio per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il calciatore ha fatto goal e ha sublimato l’amore per la compagna con un bebé. La coppia si è conosciuta al trono over di Uomini e donne, ha avuto una storia a dir poco travagliata che è poi sfociata nell’esperienza di Temptation Island Vip dalla quale avevano deciso di uscire separati per i comportamenti di lui. Poi, a settembre, il ritorno a Uomini e donne con Sossio intenzionato a ...

