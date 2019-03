Anticipazioni Uomini e Donne : un cavaliere viene mandato via e nuova delusione per Gemma : Ieri, giovedì 21 marzo, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di "Uomini e Donne". Una puntata molto calda, che ha visto Maria De Filippi infuriarsi con un protagonista e Gemma Galgani soffrire ancora per l'ennesima delusione. Gian Battista è stato cacciato dal programma viene mandato in onda un video registrato la settimana scorsa, in cui Gian Battista è uscito con una dama del Trono Over. Dopo la proiezione, Gianni Sperti ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta bacia tutte! e Federica lascia la trasmissione (VIDEO) : Puntata di Uomini e Donne complicata per Andrea Zelletta. Il tronista si è trovato in mezzo non tra due, bensì tra quattro fuochi. La prima è Federica che dopo aver chiesto chiarimenti in merito all'interesse del tronista nei suoi confronti (dopo non averla portata in esterna per due volte) ha deciso di eliminarsi senza voler sentire ragioni e senza che Andrea le chieda di rimanere in studio.prosegui la letturaUomini e Donne, Andrea Zelletta ...

Uomini e Donne - Gian Battista aggredisce una collaboratrice e Maria lo caccia via : Colpo di scena a Uomini e Donne, dove durante la registrazione del trono over di questo pomeriggio la padrona di casa Maria De Filippi ha mandato via uno dei protagonisti della trasmissione sentimentale, dopo che aveva aggredito una delle sue collaboratrici. Stiamo parlando di Gian Battista, il quale già nelle scorse settimane era stato al centro di numerose polemiche al punto che Gianni Sperti aveva chiesto alla conduttrice di riflettere sulla ...

Uomini e Donne - Andrea bacia tutte. Luca Daffrè esita : Uomini e Donne , il "date reality" più famoso della 'tv', oggi sarà trasmesso, come al solito, alle 14:45 per l'ultima puntata della settimana, ed è relativa alla registrazione del 7 marzo. Fra poche ...

Uomini e Donne – Chi è Giulio Raselli? L’irriverente corteggiatore di Giulia Cavaglià con un passato nel basket [GALLERY] : Chi è Giulio Raselli? Il nuovo corteggiatore di ‘Uomini e Donne’ che ha incantato la tronista Giulia Cavaglià Dopo le scelte di Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa, altri tre tronisti si sono avvicendati sui troni di ‘Uomini e Donne‘. Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta sono infatti i nuovi protagonisti del dating show di Maria De Filippi. A nuovi tronisti corrispondono poi nuovi corteggiatori, tra cui spicca ...

NATALIA PARAGONI/ Uomini e Donne : Andrea bacia tutte e lei lascia lo studio! : NATALIA PARAGONI litiga furiosamente con Andrea Zelletta e dice addio al tronista: sarà l'addio definitivo a Uomini e Donne?

Uomini e Donne spoiler - la Bennardo mostra l'ecografia : aspetta un figlio da Sossio : La coppia formata da Sossio e Ursula era parsa a tutti molto affiatata dopo la crisi vissuta dopo Temptation Island Vip. Adesso. però, è arrivata una notizia che farà gioire i fan: secondo le anticipazioni diffuse in rete, la Bennardo ha scoperto di essere incinta del suo compagno Aruta e l'ha annunciato durante una puntata della trasmissione che sarà trasmessa prossimamente. Uomini e Donne, annuncio durante il programma: Ursula è incinta Il ...

Uomini e Donne anticipazioni : Luca fa una sorpresa a Angela Nasti : Angela Nasti e Luca Daffrè di Uomini e Donne: il gesto di lui sorprende Poco fa il popolare blog News UeD ha riportato un’anticipazione che ha già acceso gli animi in rete, e non solo. Difatti una lettrice del portale di gossip ha sorpreso in queste ultime ore Luca Daffrè a Napoli con la troupe di Uomini e Donne al seguito con l’intento di fare una sorpresa alla tronista Angela Nasti. Pare sia stato proprio il giovane corteggiatore ...

Uomini e Donne anticipazioni - Giulia sceglierà Manuel? Ultime news : anticipazioni Uomini e Donne, Giulia e Manuel: la Cavaglia già pronta alla scelta? Ultime novità Giulia Cavaglia ha mostrato grande interesse per il corteggiatore Manuel sin dal suo primo giorno di trono a Uomini e Donne. La non scelta di Lorenzo Riccardi aveva una sottospecie di pallino per il ragazzo. I due si sono infatti […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulia sceglierà Manuel? Ultime news proviene da Gossip e Tv.

Trono Over Uomini e Donne : Sossio e Ursula criticati dopo l’annuncio : Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne attaccati sui social Ursula Bennardo e Sossio Aruta, in queste ore, hanno fatto discutere per aver annunciato di aspettare un figlio. Difatti i due l’hanno rivelato ieri alla registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. Un annuncio che ovviamente ha creato un bel subbuglio mediatico. Ma non è finita qua perchè poco fa Sossio e Ursula sono stati attaccati sui social. ...

Briga : “Ho ricevuto avances da personaggi dello spettacolo. Donne e Uomini. Confermo di aver fatto sesso a martelletto” : L’ultimo singolo di Briga si chiama “sesso” e il cantante si lascia andare ad alcuni rivelazioni restando in tema. Mattia Bellegrandi, questo il suo vero nome, è diventato noto grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi e lo scorso febbraio ha duettato al Festival di Sanremo con Patty Pravo sulle note di “Un po’ come la vita”. Successo che ha anche aumentato il numero delle avances ...

Uomini e Donne - l'ecografia in studio : "È incinta". Sconcerto al Trono over : i vecchietti in dolce attesa : Bebè in arrivo per Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni di chi ha assistito alla registrazione del dating show, pare proprio che la dama abbia mostrato addirittura l'ecografia a una esterrefatta Maria De Filippi. La coppia ha già dei figli nati d