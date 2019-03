Unicorn Store | il trailer del film diretto e interpretato da Brie Larson

wired

(Di venerdì 22 marzo 2019) Reduce dal successo straordinario di Captain Marvel, dove interpreta l’eroina Carol Danvers che presto vedremo anche in Avengers: Endgame,è pronta a debuttare anche in un nuovo, questa volta prodotto su scala indipendente. Si tratta di, in cui l’attrice, oltre a incarnare la protagonista, debutta anche come regista. La pellicola, che sbarcherà su Netflix a partire dal prossimo 5 aprile, la rivedrà fra l’altro a fianco di Samuel L Jackson, che nel titolo del Marvel Cinematic Universe interpretava già Nick Fury.Scritto da Samantha McIntyre, già sceneggiatrice di serie tv come Married o Bored to Death, ilvede come protagonista Kit (), una giovane studentessa appassionata d’arte e dii, che ha lasciato il college e si barcamena fra vari lavoretti senza capire cosa vuole fare della propria vita. Dopo essere ...

