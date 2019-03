Un weekend senza MotoGp e F1 | ma gli appassionati di motori non rimarranno insoddisfatti

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) Un fine settimana appassionante con NASCAR e IndyCar: dove seguire gli appuntamentistici su DAZN I principali campionati europei vanno in vacanza per gli impegni delle nazionali ma, su DAZN oggi si apre undi grande sport. Glipotranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre 25 eventi sportivi in esclusiva, tra calcio, sport da combattimento,, rugby e hockey su ghiaccio.: STP 500 di NASCAR e l’IndyCar ClassicDomenica a tutto motore su DAZN (ECCO COME ISCRIVERSI ALLA PROVA GRATUITA DI UN MESE) con due grandi campionati americani. Si inizia alle 18:40 con il secondo appuntamento stagionale della IndyCar Series, l’IndyCar Classic, live dal Circuit of the Americas di Austin, in Texas. Si prosegue alle 19:00 alle 19:00 con la sesta prova della NASCAR Cup Series, la STP 500, in diretta dal Martinsville Speedway, in ...

