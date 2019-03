Ue rinvia Brexit | leader offrono doppia opzione a May

Brexit rinviata a giugno - bocciato referendum bis. May prende respiro - nuova corsa contro il tempo : E' la "cosa di gran lunga migliore" successa al governo britannico questa settimana. Cosi' gli analisti della Bbc hanno commentato la giornata di votazione alla Camera dei Comuni, dove dopo due giorni di batoste per la premier, Theresa May, i deputati hanno approvato - con 412 voti a favore e 202 contro - la mozione del governo sulla richiesta di un rinvio della Brexit a dopo il 29 marzo e di un terzo tentativo di ratifica dell'accordo con la ...

Brexit rinviata almeno sino a giugno - bocciato il referendum bis : Brexit, forse, può attendere: reduce da una settimana di legnate parlamentari a ripetizione, Theresa May ritrova stasera una maggioranza almeno in favore della mozione presentata dal governo...

Brexit rinviata di altri tre mesi - bocciato secondo referendum : Ancora un giorno di fuoco per Theresa May, che oggi si trova a dover gestire il voto per il rinnovo della Brexit.La premier britannica, dopo la sconfitta di ieri sera in cui la Camera dei Comuni ha bocciato nuovamente l'accordo concluso con l'Unione europea, ha messo oggi in agenda un voto per l'approvazione dell'accordo o del rinvio. Una mossa disperata quella del primo ministro inglese, che da tempo ormai non sa più come gestire il processo di ...

Brexit rinviata oltre il termine del 29 marzo : sì (a larga maggioranza) del Parlamento : Il presidente americano contro la premier britannica: «sorpreso da come siano andati male i negoziati». La Camera dei Comuni, dopo aver bocciato l’accordo con Bruxelles e il «no deal» si prepara a chiedere più tempo

Brexit - May ritenta : mozione per rivotare accordo il 20 marzo e rinviare addio a Ue. Spunta emendamento su 2° referendum : Incassata l’ultima sconfitta ieri alla Camera dei Comuni, Theresa May si gioca oggi l’ultima carta. Il governo ha presentato una nuova mozione che chiede di rimettere in votazione mercoledì 20 marzo l’accordo raggiunto con Bruxelles sull’uscita del Regno Unito dall’Ue già bocciato due volte da Westminster e apre alla possibile richiesta all’Ue di un rinvio “breve” limitato al 30 giugno. Il Parlamento ...

Caos Brexit - il Parlamento al voto per rinviare l’uscita. Tusk : Ue favorevole a una lunga proroga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo...

Londra rimane nella Ue. La Brexit sarà rinviata a data da destinarsi : Braccia aperte verso Londra. Il presidente del Consiglio europeo chiederà ai 27 Stati membri di “aprirsi” ad una proroga dei

Brexit - “Theresa May pronta a rinviare la scadenza dell’uscita dall’Ue” : pressioni del governo per evitare il “no deal” : Il governo britannico sta facendo pressioni sulla premier Theresa May affinché allontani ogni ipotesi di uscita della Gran Bretagna senza accordo con l’Unione Europea e apra invece all’eventualità di un rinvio limitato della scadenza ufficiale della Brexit, fissata per il 29 marzo prossimo, se la sua linea fosse di nuovo respinta a Westminister il 12 marzo. Tre sottosegretari (Margot James, Richard Harrington e Claire Perry) hanno ...

Tusk : "la Brexit va rinviata". La May - invece - non è d'accordo : Il Presidente del Consiglio europeo, il polacco Donald Tusk, è tornato a proporre un rinvio della scadenza per la Brexit, fissata per il 29 marzo prossimo. Per Tusk quella del rinvio "sarebbe una soluzione razionale" tenuta in considerazione "la situazione nella quale ci troviamo". Tusk ha rilanciato la sua proposta nel corso di una conferenza stampa a Sharm el Sheikh, in Egitto, dove si trova per un incontro tra UE e Lega araba.La proposta ...

BREXIT - MAY rinvia VOTO A MARZO/ Tusk "slittamento a 2021" - ma la Premier non ci sta : BREXIT, May ha di nuovo RINVIAto VOTO al prossimo 12 MARZO: oggi vertice con Juncker, Tusk 'slittamento divorzio al 2021', ma la Premier non ci sta