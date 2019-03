Uccisa dal marito dopo 12 denunce | annullato il risarcimento ai tre figli minorenni

Uccisa dal marito dopo 12 denunce : sentenza choc toglie il risarcimento ai figli. «L'avrebbe ammazzata lo stesso» : Quelle 12 denunce erano state inutili: Marianna Manduca era stata Uccisa dal marito Saverio Nolfo, che dopo violenze e minacce le aveva tolto la vita nel 2007 a Palagonia, in provincia di...

Marsala - era scomparsa : Uccisa e data alle fiamme dall'amica e dal suo fidanzato : Erano amiche, tra luci ed ombre. In comune l'origine romena, il fatto di essere state entrambe adottate da genitori italiani, ma anche un uomo. La vittima aveva avuto un breve flirt con quello che era poi diventato il fidanzato dell'altra, infine complice di un brutale crimine. La gelosia le ha separate per sempre e in modo spietato. Aggredita alle spalle, è stata colpita con sei fendenti Nicoletta Indelicato, la ragazza di 25 anni che risultava ...

Uccisa dal marito a Genova - il fratello della vittima : “Lo aveva illuso? Non scherziamo. Lui era violento da sempre” : “Ma scherziamo? Qui non si tratta di illusione o delusione. E non vorrei mai che fosse solo questo il dettaglio da ricordare sul suo conto. Stiamo parlando di una donna dolce, allegra, gentile con tutti, una che credeva a un mondo buono, fin troppo ingenua”. Il fratello minore di Angela Jenny Coello Reyes, Alfredo, in un’intervista con il Corriere della sera, ha commentato così le motivazioni della sentenza che ha condannato a ...

Addio Valentina : giovane insegnante Uccisa dal male. Lascia un bimbo di 18 mesi : La 34enne insegnante uccisa dalla leucemia. Sabato i funerali. Valentina era noto a Cento perché molto attiva nel volontariato e nell’associazionismo. La comunità commossa si è stretta al marito e ai genitori: "Era una rragazza solare e determinata, piena di gioia e con un cuore grande".Continua a leggere

Napoli - funerali di Fortuna Uccisa dal marito - il prete : 'Chi picchia una donna è str....' : Non ha usato giri di parole don Antonio Loffredo, parroco della chiesa di Santa Maria al Rione Sanità di Napoli dove ieri si sono celebrati i funerali di Fortuna Bellisario. La 36enne mamma di tre bambini, è stata uccisa di botte giovedì scorso, alla vigilia della festa delle donne, dal marito, reo confesso, nella loro casa a Miano, quartiere di Napoli. Don Antonio durante l'omelia funebre ha detto che "chi picchia una donna è uno str..". Il ...

Noventa Vicentina - travolta e Uccisa dal ladro della sua auto/ Morta una 51enne : Tragico episodio a Noventa Vicentina, dove una donna è stata travolta e uccisa dal ladro della sua stessa auto: una 51enne è Morta

