Tutto pronto per la 151 Miglia-Trofeo Cetilar | annunciata la partnership con North Sails

Cars & Coffee - A Brescia Tutto pronto per la quinta edizione : Il Cars & Coffee di Brescia festeggerà la sua quinta edizione domenica 7 aprile. Il celebre raduno internazionale di supercar e hypercar, aperto anche ai semplici curiosi che vogliono partecipare come pubblico, inaugura nella città lombarda le tappe europee della manifestazione previste in questo 2019. Le vetture. Questanno sono attese auto da sogno come Lamborghini, Ferrari, Porsche, ma anche Maserati, Bugatti, Aston Martin e ...

Motonautica - Tutto pronto per il decimo anniversario dell’Uim Awards Giving Gala : presenti Comaneci e Campriani : Saranno premiati i campioni della Motonautica alla presenza di oltre 400 illustri ospiti tra cui alti rappresentanti delle istituzioni internazionali Grande fermento a Montecarlo per celebrare il 10° anniversario dell’Uim Awards Giving Gala dove, il 23 marzo, saranno premiati i campioni della Motonautica alla presenza di oltre 400 illustri ospiti tra cui alti rappresentanti delle istituzioni internazionali tra cui Cio Unesco, ...

Vela – Sardinha Cup : Tutto pronto per il via ufficiale sul circuito Figaro Beneteau : Vela: Sardinha Cup, prima regata d’altura per il circuito Figaro Beneteau Il via il 26 marzo prossimo, si conclude il 13 aprile, la Sardinha Cup apre ufficialmente il circuito Figaro Beneteau, campionato francese di regata d’altura 2019 nonché crocevia dell’eccellenza della Vela. La prima regata a coppie sul nuovo monotipo foil Beneteau Figaro 3 la prima anche a disputarsi con il nuovo monotipo foil e che vedrà ai nastri ...

Cirò. Tutto pronto per l'evento scientifico dedicato a Filottete : ... docente dell'Università dell'Aquila , Mito e identità su Filottete ed altri modelli precoloniali fra Crotone e Sibari ,, la ricercatrice dell'Unical Luciana De Rose , Astronomia e scienza in Magna ...

Gardaland Resort – Tutto pronto per Year of Magic - un anno ricco di novità e magia : Sabato 30 marzo inizia Year of Magic a Gardaland Resort. Tante le novità per un anno ricco di magia: Foresta Incantata, Sequoia Magic Loop e Magic Elements nell’attesa dell’apertura di Gardaland Magic Hotel Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova entusiasmante stagione di Gardaland Resort! Sabato 30 marzo sarà infatti inaugurato Year of Magic, un anno ricco di novità interamente dedicato al mondo della magia. “Gardaland evoca da ...

Scherma – CdM di sciabola maschile e femminile - Tutto pronto per le tappa di Budapest e Sint Niklaas : Nelle due tappe di sciabola in programma nel fine settimana saranno impegnati complessivamente ventiquattro azzurri Saranno Budapest e Sint Niklaas i due centri su cui convergerà nel fine settimana l’attenzione della sciabola internazionale. Sono in programma infatti nella capitale ungherese e nel centro belga le gare di Coppa del Mondo di sciabola maschile e di sciabola femminile. LaPresse/Xinhua Complessivamente, nel fine settimana ...

Vela – Tutto pronto al Circolo Gargnano per il 41° Trofeo Bianchi : Al via al Circolo Vela Gargnano il 41° Trofeo Bianchi Domenica il Circolo Vela Gargnano aprirà la sua stagione 2019 con il “41° Trofeo Roberto Bianchi” per le classi monotipo (Asso, Protagonist 7.5, Dolphin Mr) e stazza Orc (Offshore Vari). Si correrà nella sola giornata di domenica 24 marzo. La gara salperà da Gargnano (Marina di Bogliaco) alle 9 e mezza del mattino per puntare su Campione del Garda. Per le classi monotipo ...

Google Stadia a Tutto Battle Royale - pronto supporto per mille utenti contemporanei? : È stata senza dubbio una GDC 2019 memorabile quella che ha preso vita in quel di San Francisco, con Google che ha indossato gli improbabili panni di protagonista del settore videoludico e ha sorpreso tutti con la sua Google Stadia. La nuova console del colosso statunitense si appresta a mettere sotto scacco l'eccellente concorrenza di Sony, Microsoft e Nintendo, proponendo un modo di fare gaming che si discosta in maniera netta e decisa dagli ...

Sci velocità - Tutto pronto per i Mondiali di Vars : azzurri a caccia dei titoli iridati con Greggio e i fratelli Origone : L’Italia schiera Capello, Giacomelli e i fratelli Origone nella gara maschile, Valentina Greggio difende il titolo femminile Il conto alla rovescia sta per terminare. Giovedì 21 marzo alle 18.30 ci sarà la cerimonia d’apertura dei Mondiali di sci velocità, che tornano a Vars dopo sei anni: è la terza volta, relativamente alle edizioni riconosciute dalla Fis, che la rassegna iridata fa tappa nella località francese. Gli azzurri ...

Tutto pronto per il dopo Perisic - la telenovela sta quasi per terminare : L’Inter si sta muovendo per cercare il sostituto di Perisic, la telenovela Icardi, Inter e Perisic è infatti giunta all’ultimo atto.La volontà del giocatore era quella anche a gennaio, l’Inter ora è d’accordo. Servirà solo l’offerta giusta: con i mesi estivi davanti, c’è lo spazio perché si concretizzi. I dirigenti nerazzurri sono già al lavoro per sostituirlo, anche se al momento siamo ancora alle «fasi di studio» dei profili più ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Tutto pronto per lo short program del singolo femminile. Le musiche e gli elementi pianificati delle favorite : Le gare della specialità del singolo sono senza dubbio quelle più attese del pubblico nipponico che riempirà in ogni ordine di posto la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone), questa settimana teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico. Proprio sullo stesso ghiaccio che incoronò Mao Asada nel 2014, la pattinatrice di casa Rika Kihira cercherà di conquistare il primo titolo iridato della carriera; interpretando un ...

Marco Mengoni - 'Atlantico' è doppio disco di platino. Tutto pronto per il tour che parte il 27 aprile : Inarrestabile il successo per Alantico , l'ultimo album di inediti di Marco Mengoni uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre scorso per Sony Music, e oggi certificato doppio disco di ...

Risultati Serie A diretta live - 28^ giornata : Tutto pronto per le sfide delle 15 : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Nel secondo anticipo spettacolo e 3-5 tra Sassuolo e Sampdoria. Successo per la Spal contro la Roma, colpo del Bologna sul campo del Torino. Impresa del Genoa che ha superato 2-0 la Juventus con Sturaro e Pandev; Napoli ...

Genoa-Juventus - Tutto pronto a Marassi : Stadio esaurito per il match con i bianconeri. Prandelli: «Coraggio e furore, i tifosi ci aiuteranno». Non c’è Ronaldo, lasciato a riposo da Allegri