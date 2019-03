Tumori | l’olio di frittura riusato è “benzina” per il cancro al seno

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Occhio al riuso dell’olio per friggere. Secondo un nuovo studio, condotto su topi, può innescare cambiamenti genetici che favoriscono la progressione delalin stadio avanzato. L’olio diripetutamente riscaldato ad alte temperature potrebbe infatti agire come innesco tossicologico e favorire la proliferazione di cellule tumorali, metastasi e cambiamenti nel metabolismo dei lipidi, hanno scoperto gli scienziati dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign. Il lavoro è pubblicato su ‘Cancer Prevention Research’. Dopo aver consumato una dieta a basso contenuto di grassi per una settimana, un gruppo di topi è stato alimentato con olio di soia fresco non riscaldato, mentre un altro gruppo ha consumato olio usato più volte per friggere. Il tutto per 16 settimane. L’olio di soia è stato utilizzato nello studio perché viene ...

