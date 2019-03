Tumore al seno | “Grazie ai test genomici si potrebbe evitare la chemioterapia”

Tumore al seno : controllate la dieta e fate attività fisica. Un girovita troppo largo vi espone al rischio : Aumentato tra le donne con meno di cinquant'anni negli ultimi anni, il Tumore al seno non smette di essere una delle priorità delle politiche di salute: oggetto di campagne informative e screening . ...

Spettacolo Drag Queen a Faenza : il ricavato va al gruppo che aiuta le donne con Tumore al seno : La serata chiamata 'Dragcadilly', ospitata al Pub Piccadilly via Cavour, 11 a Faenza, sarà animata da divertenti spettacoli di Cabaret Drag Queen con la Regina Nausica Vamp e la Favolosa Drag Rovina. ...

Il cioccolato di Modica e Il Filo della vita contro il Tumore al seno : Il Consorzio del cioccolato di Modica al fianco della Associazione “Il Filo della vita” nella lotta contro il tumore al seno. Convegno sabato 23 marzo

Tumore del seno : “Le nuove terapie hanno migliorato la sopravvivenza e presentano tossicità più contenute rispetto al passato” : Ancora troppo poche italiane aderiscono ai programmi di screening per il Tumore del seno. Solo il 56% delle donne ha eseguito la mammografia, l’esame salvavita in grado di diagnosticare precocemente la malattia. La Lombardia è una Regione virtuosa e presenta uno dei tassi d’adesione tra i più alti della Penisola (67% di aderenza). Ciò nonostante ancora una donna su tre non si sottopone agli screening. Un fenomeno che preoccupa dal momento che la ...

Un contest musicale per dare voce alle donne con Tumore al seno metastatico : al via con Noemi la terza edizione di“Voltati. Guarda. Ascolta.” : Riparte la campagna “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico” con la partecipazione di Noemi come testimonial, coach, giudice e performer, per rompere il muro di silenzio che ancora oggi circonda questa malattia. Al via “Play! Storie che cantano” il contest musicale online aperto ad artisti che potranno candidarsi da oggi 14 marzo fino al 30 giugno sul ...

Verissimo - Serena Grandi e il Tumore : ‘Il seno che mi ha dato il successo mi ha tradito’ : “Non devo fare la chemioterapia, ma solo la radioterapia per 5, 6 settimane. Ho molta paura. Penso sempre che non è finita qua. Anche dopo uno starnuto penso: ma vivrò?” Serena Grandi, ospite sabato 9 marzo a Verissimo, parla del tumore al seno che ha scoperto qualche mese fa. Ai microfoni del talk show racconta: “A dicembre ho subito due interventi al seno per la rimozione di un carcinoma subdolo di ben 5 centimetri. Dopo il primo intervento, ...

Serena Grandi - la grande paura per il Tumore : "Il seno che mi regalato il successo mi ha tradito" : Negli ultimi anni l'abbiamo vista e riscoperta ne 'La grande bellezza' di Paolo Sorrentino e al grande Fratello Vip , ma quello che Serena Grandi vuol farci conoscere adesso, dal salotto di Verissimo, ...

Tumore al seno - scoperti geni che possono 'predire' il rischio di metastasi : Cancro al seno: un recente studio ha individuato dei particolari geni presenti nel nostro organismo capaci di conoscere in anticipo il rischio futuro di possibili metastasi nelle pazienti colpite da Tumore. La scoperta aprirebbe la strada a nuovi trattamenti molto più mirati e personalizzati, attraverso l’adozione di terapie mediche e chirurgiche nei singoli casi clinici. I risultati della ricerca La ricerca è stata condotta da un team ...

Gemma - colpita due volte dal Tumore al seno. L’appello del fratello : “Diamole un lieto fine” : Gemma è affetta da una forma aggressiva di carcinoma mammario e la sua unica speranza di sopravvivenza è rappresentata da un trattamento sperimentale all'MD Anderson di Houston in Texas, Stati Uniti. L'appello della famiglia, che ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe: "È una zia premurosa e un'amica insostituibile. Aiutiamola".Continua a leggere

Germania - Tumore al seno : un esame del sangue per la diagnosi precoce : Con un test del sangue sarà possibile diagnosticare un tumore al seno. I ricercatori della Heidelberg University Hospital, in Germania, ne hanno dato notizia al quotidiano tedesco Bild. I ricercatori spiegano hanno testato questo esame del sangue su 2000 pazienti. In particolare, stando ai primi risultati, il test mostra una sensibilità che raggiunge l'86% per le pazienti al di sotto dei 50 anni e del 60% per quelle di età superiore ai 50 anni. ...