Trump | “Israele è sovrano sul Golan” Ira di Russia e Siria | “Parole irresponsabili”

(Di venerdì 22 marzo 2019) Dopo Gerusalemme, il Golan. Donaldmette in discussione un altro caposaldo dei labili equilibri geopolitici in Medio Oriente. “Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere pienamente la sovranità di Israele sulle Alture del Golan, che hanno un’importanza strategica e di sicurezza per lo Stato di Israele e la stabilità della regione”, ha twittato il presidente degli Stati Uniti.Il riconoscimento americano rischia di creare ulteriore tensione in Medio oriente come è avvenuto per lo spostamento dell’ambasciata statunitense a Gerusalemme. Le Alture rappresentano il confine con lain guerra, dove la crescente presenza militare dell’Iran è considerata una grave minaccia da Israele, che ha conquistato nel 1967 il controllo di due terzi delle Alture del Golan durante la guerra dei sei giorni, mentre l’altro terzo è rimasto alla. Il ...

